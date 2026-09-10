Marvel наконец покажет, что случилось после смерти Тони Старка с F.R.I.D.A.Y.: сериал выходит совсем скоро

Marvel решила посмотреть на события «Финала» с совершенно другой стороны. В новом сериале последствия гибели Тони Старка покажут глазами искусственного интеллекта, который не смог его спасти.

Что пережила F.R.I.D.A.Y. после смерти Тони

Шоураннер «Квеста Вижна» Терри Маталас рассказал, что одна из самых необычных линий сериала будет связана с F.R.I.D.A.Y. — голосовым помощником Железного человека.

Она находилась рядом с Тони в момент его гибели и теперь должна справиться с последствиями этой травмы. В сериале даже поднимут довольно интересный вопрос: что происходит с искусственным интеллектом, который запрограммирован защищать человека, но оказывается не в силах его спасти?

При этом речь пойдет не только о F.R.I.D.A.Y. Вижн обратится к другим ИИ, связанным с его программой, среди которых E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. и даже Альтрон.

Белый Вижн пытается понять, кто он

Сюжет начнется после событий «Ванды/Вижна». Белый Вижн, которого когда-то перепрограммировали в оружие, продолжит искать свободу воли и пытаться понять свое предназначение.

Пол Беттани считает, что финал нового сериала может стать важным трамплином для дальнейшей истории персонажа в MCU.

И снова Альтрон

Особый интерес вызывает возвращение Альтрона в исполнении Джеймса Спейдера. Оказывается, после поражения он не просто исчез: у ИИ был доступ к интернету и телевидению, а свободное время он даже посвящал живописи.

Отношения Альтрона и Вижна Спейдер описал как странную смесь отца и сына, терапевта и психопата — и, честно говоря, уже ради этой динамики хочется посмотреть сериал.

Помогать Вижну также будет таинственный Томас Шепард. Есть предположение, что он может оказаться реинкарнацией сына Вижна и Алой Ведьмы, но пока это остается лишь слухом.

«Квест Вижна» стартует на Disney+ 14 октября. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

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