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Киноафиша Статьи 3 аниме, которые заслуживают 10/10: их можно начинать, не боясь разочарования в финале

3 аниме, которые заслуживают 10/10: их можно начинать, не боясь разочарования в финале

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Стальной алхимик: Братство»

Действительно достойные проекты.

Иногда аниме заканчивается именно тогда, когда нужно. Никаких бесконечных сезонов и мучительного ожидания продолжения — только история, которая успела раскрыться и поставить красивую точку.

«Стальной алхимик: Братство»

Начнем с почти беспроигрышного варианта. Оригинальный «Стальной алхимик» 2003 года многие любят до сих пор, но именно «Братство» стало точной адаптацией манги и смогло собрать все ее сильные стороны.

История братьев Эдварда и Альфонса Элриков постепенно превращается из приключения в большую драму о цене человеческой жизни, войне и последствиях решений целых государств. Здесь отлично работают и экшен, и персонажи, и мир, в котором почти у каждого героя есть собственная мотивация.

«Гинтама»

«Гинтама»

Не пугайтесь количества эпизодов. Да, «Гинтама» огромная, но именно ее сочетание абсурдной комедии и серьезной драмы делает сериал совершенно особенным.

Сначала может показаться, что перед нами бесконечная пародия на сёнэн, где соседствуют инопланетяне, самураи и шутки на самые неожиданные темы. Но постепенно история становится намного глубже, а за комедией появляются настоящие драмы и сильные сюжетные арки.

«Ковбой Бибоп»

Это тот случай, когда сериал можно пересматривать спустя десятилетия и каждый раз находить в нем что-то новое. На поверхности — космический вестерн с охотниками за головами, но на самом деле история совсем не об этом.

Спайк, Фэй, Джет и другие герои постепенно становятся своеобразной семьей, хотя изначально у них почти не было причин оставаться вместе. Именно поэтому финал «Ковбоя Бибопа» настолько сильно работает эмоционально.

И главное достоинство всех трех проектов в том, что они уже завершены. Можно смотреть без страха, что история оборвется на самом интересном месте, а после финала останется только ждать следующий сезон.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Стальной алхимик: Братство»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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1 комментарий
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