Вместо Леголаса в «Охоте на Голлума» будет другой харизматичный эльф: и этот персонаж — даже круче

В Средиземье появится новая героиня, которой раньше не было ни в книгах Толкина, ни в фильмах Питера Джексона. И особенно интересно то, что сыграет ее Аня Тейлор-Джой — актриса, которую уже сейчас легко представить с луком и острыми ушами.

Леголас может остаться за кадром

«Властелин колец: Охота на Голлума» расскажет о событиях, происходящих во время «Братства Кольца», но до отъезда Фродо из Шира. В фильме уже подтверждено возвращение некоторых знакомых актеров, однако Орландо Блум пока не заявлен среди участников проекта.

При этом появление Леголаса вполне возможно. Гэндальф и Арагорн по сюжету будут искать Голлума, а тот в итоге оказывается под стражей эльфов Лихолесья. Так что встреча с сыном Трандуила вполне вписывается в историю.

Аня Тейлор-Джой сыграет новую эльфийку

Гораздо интереснее другое: в «Охоте на Голлума» появится Серен — новая эльфийская воительница Лихолесья, которую сыграет Аня Тейлор-Джой.

Подробностей о героине пока немного, но уже известно, что она может быть доверенным лицом Трандуила. А если сценаристы действительно сделают ее активной участницей охоты на Голлума, у фильма появится совершенно новый персонаж, который способен стать местной альтернативой Леголасу.

И, честно говоря, выбор Тейлор-Джой выглядит очень удачным. В ней есть одновременно хрупкость и ощущение внутренней силы — именно такое сочетание отлично подходит для эльфийской воительницы.

Средиземью нужны новые герои

Самое интересное в этой новости даже не возможная замена Леголаса. «Охота на Голлума» получает шанс показать Средиземье с другой стороны и перестать постоянно опираться на знакомых персонажей.

В старой трилогии у зрителей уже сформировалась эмоциональная связь с героями, но новые лица способны расширить этот мир. Серен может оказаться не копией Леголаса, а самостоятельной героиней со своей историей.

Пока остается только ждать, насколько большую роль ей дадут. Но увидеть Аню Тейлор-Джой в образе эльфийской воительницы — уже одна из самых интригующих деталей будущего фильма. Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» намечена на 17 декабря 2027 года.

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