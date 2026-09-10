38 000 000 часов просмотра: зрители Netflix не могут оторваться от нового триллера в духе «Исчезнувшей» Дэвида Финчера

Netflix заинтересовал зрителей триллером, который уже успел привлечь к себе внимание внушительными цифрами. Фильм «Загадочная женщина» длительностью 119 минут за короткое время набрал 38,3 млн часов просмотров, а его мрачная атмосфера и напряжённая подача наверняка напомнят поклонникам работы Дэвида Финчера.

Сюжет

Жизнь Луизы Андерсен проходит тихо и размеренно на норвежском острове Хидра. Вместе с Иоахимом она держит небольшое кафе и не сталкивается ни с чем, что могло бы нарушить привычный уклад.

Всё меняется после неожиданного сообщения: Луизе говорят, что она практически копия Хелен Седерберг — датчанки, которая пропала три года назад и с тех пор не давала о себе знать.

Из-за провалов в памяти Луиза не может восстановить многие события своего прошлого. Она решает самостоятельно выяснить, кем была Хелен и почему их так легко спутать.

Постепенно женщина узнает о её семье и положении: Седерберг была наследницей крупного судоходного бизнеса, состояла в браке и воспитывала маленького сына. Поиски ответов заставляют Луизу всё глубже погружаться в историю исчезновения.

Детали

С развитием сюжета «Загадочная женщина» превращается в психологический триллер в духе Финчера с его «Исчезнувшей», а финал зрители вряд ли смогут предугадать. На IMDb фильм получил вполне достойную оценку 6,1, а в рецензиях ленту называют «картиной, которая удерживает интерес до самого конца».

Сейчас на Netflix «Загадочная женщина» занимает третье место среди самых популярных фильмов в мировом чарте. Она уже набрала 19,3 млн просмотров, что в сумме составило 38,3 млн часов просмотра.

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