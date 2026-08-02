Расписание Храбрый Давид в Актау на 2 августа 2026 Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж 2D, RU 10:00 от 2600 ₸ 11:50 от 2600 ₸ 13:50 от 2600 ₸ 15:50 от 3000 ₸ 17:50 от 3000 ₸ 19:50 от 3400 ₸ Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау» 2D, RU 13:40 от 2200 ₸ 15:40 от 2600 ₸ 17:40 от 2600 ₸ 19:40 от 3000 ₸ Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51 2D, RU 14:15 от 1200 ₸ 16:15 от 1300 ₸ Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж 2D, RU 12:20 от 1200 ₸ 14:20 от 1500 ₸ Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана» 2D, RU 13:30 от 800 ₸