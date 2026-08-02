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Киноафиша Фильмы Храбрый Давид Расписание Храбрый Давид (2025) в Актау на сегодня

Расписание Храбрый Давид (2025) в Актау на сегодня

Храбрый Давид
Храбрый Давид Юный пастух бросает вызов устрашающему гиганту Голиафу. Мультфильм на основе известного библейского сюжета приключения, анимация, драма 2025 / США / ЮАР
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Расписание Храбрый Давид в Актау на 2 августа 2026
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
10:00 от 2600 ₸ 11:50 от 2600 ₸ 13:50 от 2600 ₸ 15:50 от 3000 ₸ 17:50 от 3000 ₸ 19:50 от 3400 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
13:40 от 2200 ₸ 15:40 от 2600 ₸ 17:40 от 2600 ₸ 19:40 от 3000 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
14:15 от 1200 ₸ 16:15 от 1300 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, RU
12:20 от 1200 ₸ 14:20 от 1500 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
13:30 от 800 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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