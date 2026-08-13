«Искажен образ советского народа»: в СССР на 15 лет запрещали военный фильм, который сейчас считается одним из лучших

Советское кино о войне далеко не всегда получало одобрение властей, особенно когда режиссёры показывали фронт без привычного героического пафоса. Один из таких фильмов после выхода оказался фактически под запретом и долгие годы оставался недоступен широкой аудитории.

Спустя годы отношение к картине «Проверка на дорогах» полностью изменилось. Сейчас критики признают её одной из лучших отечественных лент о Великой Отечественной войне.

Сюжет

Действие разворачивается зимой 1942 года в оккупированной немцами Псковской области. Александр Лазарев, добровольно служивший у врага, возвращается к своим и пытается доказать, что теперь готов бороться против немцев. Доверие ему приходится восстанавливать перед бывшим участковым Иваном Локотковым, который возглавляет партизанский отряд.

Детали

Съёмки «Проверки на дорогах» продолжались около полугода и проходили в Тверской и Ленинградской областях. В фильме снялись Ролан Быков, Владимир Заманский, Анатолий Солоницын, Олег Борисов и Николай Бурляев.

Для режиссера Алексея Германа работа оказалась тяжёлой: съёмкам мешала погода, а чиновники несколько раз требовали переделать картину. В 1971 году фильм не допустили к прокату, заявив, что он искажает образ советского народа. В частности, создателям не простили сочувствие к бывшим пленным и отсутствие в фильме привычной героической подачи.

«Искажен образ героического времени, образ советского народа, поднявшегося на оккупированных территориях на смертельную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками…», — значилось в заключении редакционной коллегии.

Увидеть картину зрители смогли только через 15 лет — после реабилитации в 1986 году. После выхода «Проверка на дорогах» вошла в тройку самых популярных фильмов советского проката.

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