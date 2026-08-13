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Киноафиша Статьи «Искажен образ советского народа»: в СССР на 15 лет запрещали военный фильм, который сейчас считается одним из лучших

«Искажен образ советского народа»: в СССР на 15 лет запрещали военный фильм, который сейчас считается одним из лучших

13 августа 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Проверка на дорогах» (1971)

У фильма сложная судьба.

Советское кино о войне далеко не всегда получало одобрение властей, особенно когда режиссёры показывали фронт без привычного героического пафоса. Один из таких фильмов после выхода оказался фактически под запретом и долгие годы оставался недоступен широкой аудитории.

Спустя годы отношение к картине «Проверка на дорогах» полностью изменилось. Сейчас критики признают её одной из лучших отечественных лент о Великой Отечественной войне.

Сюжет

Действие разворачивается зимой 1942 года в оккупированной немцами Псковской области. Александр Лазарев, добровольно служивший у врага, возвращается к своим и пытается доказать, что теперь готов бороться против немцев. Доверие ему приходится восстанавливать перед бывшим участковым Иваном Локотковым, который возглавляет партизанский отряд.

Кадр из фильма «Проверка на дорогах» (1971)

Детали

Съёмки «Проверки на дорогах» продолжались около полугода и проходили в Тверской и Ленинградской областях. В фильме снялись Ролан Быков, Владимир Заманский, Анатолий Солоницын, Олег Борисов и Николай Бурляев.

Для режиссера Алексея Германа работа оказалась тяжёлой: съёмкам мешала погода, а чиновники несколько раз требовали переделать картину. В 1971 году фильм не допустили к прокату, заявив, что он искажает образ советского народа. В частности, создателям не простили сочувствие к бывшим пленным и отсутствие в фильме привычной героической подачи.

«Искажен образ героического времени, образ советского народа, поднявшегося на оккупированных территориях на смертельную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками…», — значилось в заключении редакционной коллегии.

Увидеть картину зрители смогли только через 15 лет — после реабилитации в 1986 году. После выхода «Проверка на дорогах» вошла в тройку самых популярных фильмов советского проката.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Проверка на дорогах» (1971)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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