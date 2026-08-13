За эти 3 русских сериала Netflix заплатил больше 3 млн долларов и не прогадал: №3 показывали сначала на НТВ

Российские сериалы давно перестали быть интересны только отечественной аудитории. Некоторые проекты смогли выйти за пределы страны, попасть в каталоги крупных зарубежных платформ и найти зрителей по всему миру.

Особенно показательно, что несколько российских сериалов заинтересовали Netflix, который приобрёл права на их показ. Они впечатлили международную аудиторию и оказались удачным выбором для стриминга.

«Эпидемия»

Российский сериал 2019 года об опасном неизвестном вирусе неожиданно получил большой международный успех.

Netflix приобрёл права на «Эпидемию» за рекордные для отечественного проекта $1,5 млн, после чего сериал вошёл в десятку самых популярных шоу платформы сразу в 59 странах. На него обратил внимание даже Стивен Кинг, публично похваливший проект.

«Лучше, чем люди»

До успеха «Эпидемии» крупнейшей покупкой Netflix среди российских сериалов считался «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой и Кириллом Кяро.

Производство фантастической истории об андроидах обходилось дорого — около 20 млн рублей за эпизод, а стоимость сделки с Netflix оценивалась в $1 млн. После покупки сериал получил статус Netflix Original и был переведён на 25 языков.

«Хождение по мукам»

Годом раньше внимание Netflix привлёк другой российский проект — экранизация романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». Историческая драма производства НТВ с Аней Чиповской и Юлией Снигирь стала одной из заметных сделок 2018 года и позднее получила премию «Золотой орёл».

Международному сервису проект был интересен прежде всего масштабом и историческим материалом.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.