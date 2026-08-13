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Киноафиша Статьи 14 сезон «Склифосовского» начнется с тяжелой потери — хорошо хоть Брагин остался: известны подробности новых серий

14 сезон «Склифосовского» начнется с тяжелой потери — хорошо хоть Брагин остался: известны подробности новых серий

13 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Склифосовский»

Стартовали съемки новых серий.

«Склифосовский» давно стал одним из главных долгожителей российского телевидения, но завершать историю создатели явно не собираются. Уже стало известно о начале работы над следующим продолжением.

В 14-м сезоне знакомым врачам снова предстоит совмещать сложную работу с личными проблемами и отношениями, которые давно стали не менее важной частью сериала.

Сюжет

Новый сезон стартует с тяжёлой потери: коллектив института прощается с Шейманом, руководившим нейрохирургическим отделением. На его место Павлова приглашает Льва Раевского — молодого учёного с докторской степенью и автора нескольких работ по нейрохирургии.

Марина сталкивается с неожиданной просьбой от подруги детства Лизы. К этому процессу подключается Брагин, однако история быстро выходит за пределы больницы и приводит в зал суда.

Кадр из сериала «Склифосовский»

Детали

В новых сериях снова появятся Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин и другие знакомые зрителям актёры. Режиссёр Юлия Краснова охарактеризовала предстоящий сезон как семейный — в центре внимания окажутся не только больничные истории, но и отношения между близкими.

Сначала новые эпизоды выйдут на платформе «СМОТРИМ», а затем состоится показ на телеканале «Россия». Точная дата премьеры пока не объявлена.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Склифосовский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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1 комментарий
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