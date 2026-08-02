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Kinoafisha Films David Showtimes for David (2025) in Aktau today

Showtimes for David (2025) in Aktau today

David
David Adventure, Animation, Drama 2025 / USA / South Africa
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Showtimes for David in Aktau on 2 August 2026
Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh
2D, RU
12:20 from 1200 ₸ 14:20 from 1500 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh
2D, RU
10:00 from 2600 ₸ 11:50 from 2600 ₸ 13:50 from 2600 ₸ 15:50 from 3000 ₸ 17:50 from 3000 ₸ 19:50 from 3400 ₸
Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau»
2D, RU
13:40 from 2200 ₸ 15:40 from 2600 ₸ 17:40 from 2600 ₸ 19:40 from 3000 ₸
Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, RU
14:15 from 1200 ₸ 16:15 from 1300 ₸
Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana»
2D, RU
13:30 from 800 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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