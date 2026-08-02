Showtimes for David in Aktau on 2 August 2026 Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh 2D, RU 12:20 from 1200 ₸ 14:20 from 1500 ₸ Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh 2D, RU 10:00 from 2600 ₸ 11:50 from 2600 ₸ 13:50 from 2600 ₸ 15:50 from 3000 ₸ 17:50 from 3000 ₸ 19:50 from 3400 ₸ Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau» 2D, RU 13:40 from 2200 ₸ 15:40 from 2600 ₸ 17:40 from 2600 ₸ 19:40 from 3000 ₸ Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51 2D, RU 14:15 from 1200 ₸ 16:15 from 1300 ₸ Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana» 2D, RU 13:30 from 800 ₸