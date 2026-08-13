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Киноафиша Статьи «Через пару страниц бросите»: историк объяснил, почему после «Одиссеи» Нолана никто не кинется перечитывать Гомера

«Через пару страниц бросите»: историк объяснил, почему после «Одиссеи» Нолана никто не кинется перечитывать Гомера

13 августа 2026 15:27 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Одиссея» (2026)

По мнению специалиста, бума читательского интереса ожидать не стоит.

«Одиссея» Кристофера Нолана произвела эффект разорвавшейся бомбы. Интерес к античности заметно вырос: родители выбирают детям древнегреческие имена, а мотивы платьев и костюмов проникли в моду. При этом Нолана уже успели упрекнуть в вольном обращении с первоисточником и историческими деталями.

Но возникает другой вопрос: насколько вообще полезны такие экранизации, если режиссёр сознательно меняет исходный материал? Для кого-то фильм может стать первым знакомством с Гомером и подтолкнуть открыть оригинал, а у кого-то, наоборот, закрепить представление, далёкое от настоящего текста. Мы узнали об этом у эксперта.

«"Одиссею" сложно критиковать за искажение фактов, потому что это изначально художественное произведение, героический эпос. Это тоже самое, что критиковать "Властелин колец" за искажение фактов. Конечно, если придерживаться строго текста Гомера, то большинству современных зрителей все происходящее было бы непонятно, так как поэма сложена довольно сложно», — отметил в беседе с порталом «Киноафиша» кандидат исторических наук, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Игорь Кузинер.

При этом, эксперт засомневался, что после сеанса в кино многие действительно откроют для себя творчество Гомера.

«Конечно, здорово, если кого-то "Одиссея" заставит заинтересоваться античной историей. Но я не думаю, что это безусловное правило для всех: большинство через пару страниц закроет книгу. Ее тяжело читать неподготовленным, нужно понимать контекст — в какое время была сложена поэма, в каких условиях, почему таким размером и так далее. Текст не создавался для читателей XXI века. Это важно иметь в виду: нас отделяет огромная дистанция от Гомера и тех, для кого он это произведение складывал», — добавил историк.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из фильма «Одиссея» (2026)
Светлана Левкина Федор Никонов
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