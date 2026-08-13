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Киноафиша Статьи 68 000 000 просмотров: эту серию «Маши и Медведя» поняли только взрослые — вот что спрятали от детей на самом видном месте

68 000 000 просмотров: эту серию «Маши и Медведя» поняли только взрослые — вот что спрятали от детей на самом видном месте

13 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Эпизод наполнен отсылками.

«Маша и Медведь» — мультфильм, который смотрят далеко за пределами России, а некоторые его эпизоды собирают огромную аудиторию. Один из самых популярных роликов, 8 эпизод из 1 сезона «Ловись, рыбка!», особенно хорошо передаёт осеннее настроение и уже набрал десятки миллионов просмотров.

Но высокая популярность серии не означает, что зрители заметили все детали, спрятанные в её финале. Последняя сцена оказалась гораздо интереснее, чем может показаться после первого просмотра, ведь в ней прячется особенная отсылка.

Сюжет

Осень в разгаре, и обитатели леса спешат завершить последние приготовления к холодам. Перелётные птицы отправляются в тёплые края, ёжик собирает грибы, а Заяц пополняет запас морковки. Медведю же пора устраиваться на зимовку и готовиться к спячке.

Пока есть время, он решает немного порыбачить. Медведь спокойно закидывает удочку, но долгожданную тишину нарушает Маша. Чтобы хоть ненадолго занять непоседливую девочку, он вручает ей вторую удочку. И тут происходит неожиданное: именно Маша вытаскивает из воды золотую рыбку.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Детали

Забавная осеняя серия проекта пользуется популярностью в Сети — на официальном YouTube-канале ее посмотрело 68 млн человек. И, как водится, в этом эпизоде немало важных отсылок. Правда, распознали их не все.

Главная из них связана с золотой рыбкой — очевидной отсылкой к «Сказке о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. Есть здесь и менее заметные цитаты из других «произведений».

Когда Медведь пытается жонглировать по просьбе Маши и представляет себе золотую рыбку, сцена напоминает эпизод из мультфильма «Каникулы Бонифация», где цирковой лев тоже развлекал детей похожим способом.

А в финале Медведю наконец удаётся самому поймать рыбу. Это не обычная добыча, а марлин — та самая рыба, с которой сражался герой повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Получается, создатели оставили в одной короткой серии сразу несколько подсказок для внимательных зрителей: от Пушкина до Хемингуэя.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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