Теперь понятно, почему Мартина вывел из себя финал 3 сезона «Дома дракона»: предупреждал еще 2 года назад

Похоже, Джордж Мартин предупреждал зрителей о финале «Дома дракона» ещё два года назад. Тогда его загадочный пост быстро исчез из сети, а теперь, после последней серии третьего сезона, стало гораздо понятнее, что именно так сильно беспокоило писателя.

Маленькая правка с большими последствиями

Главная претензия Мартина была связана с Мейлором — младшим сыном Эйгона и Хелейны, которого решили убрать из сериала. Сначала шоураннер Райан Кондал объяснял решение сложностями и расходами, связанными со съёмками маленького ребёнка. Позже Мейлора решили не вводить в историю вовсе.

И вот здесь, по мнению Мартина, возникла проблема. В книге судьба Мейлора становится важнейшей частью трагедии Хелейны. Его гибель окончательно ломает молодую королеву и запускает дальнейшую цепочку событий, которая приводит к её смерти и беспорядкам в Королевской Гавани.

Именно это писатель и называл «эффектом бабочки»: небольшое изменение в одном месте способно полностью изменить последующие события.

Мартин буквально предсказал финал

В сентябре 2024 года Мартин опубликовал текст под названием «Берегитесь бабочек», а затем удалил его. Однако публикация сохранилась в архивах.

В ней писатель предупреждал, что исключение Мейлора может привести к гораздо более серьёзным изменениям в будущем. Особенно его беспокоило то, что Хелейна всё равно должна была погибнуть, но без события, которое в книге объясняло её окончательный надлом.

И спустя два года именно это мы увидели на экране. Хелейна после своих видений выбрасывается из окна, а затем рядом с Алисентой появляется рой синих бабочек.

Символично? Ещё как.

Похоже, Мартин был недоволен не только этим

Самое интересное, что «Берегитесь бабочек» изначально должна была стать только первой частью большой серии публикаций о проблемах «Дома дракона». Мартин планировал написать шесть материалов, но после вмешательства HBO остальные пять так и не появились.

А его фраза о «более крупных и ядовитых бабочках» касалась уже не только третьего, но и четвёртого сезона.

И теперь после финала особенно любопытно, что именно писатель хотел рассказать дальше. Потому что если одна маленькая бабочка уже привела к таким изменениям, то страшно представить, что Мартин подразумевал под действительно большими.

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