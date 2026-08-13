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Теперь понятно, почему Мартина вывел из себя финал 3 сезона «Дома дракона»: предупреждал еще 2 года назад

13 августа 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Мы своими глазами увидели причину его недовольства.

Похоже, Джордж Мартин предупреждал зрителей о финале «Дома дракона» ещё два года назад. Тогда его загадочный пост быстро исчез из сети, а теперь, после последней серии третьего сезона, стало гораздо понятнее, что именно так сильно беспокоило писателя.

Маленькая правка с большими последствиями

Главная претензия Мартина была связана с Мейлором — младшим сыном Эйгона и Хелейны, которого решили убрать из сериала. Сначала шоураннер Райан Кондал объяснял решение сложностями и расходами, связанными со съёмками маленького ребёнка. Позже Мейлора решили не вводить в историю вовсе.

И вот здесь, по мнению Мартина, возникла проблема. В книге судьба Мейлора становится важнейшей частью трагедии Хелейны. Его гибель окончательно ломает молодую королеву и запускает дальнейшую цепочку событий, которая приводит к её смерти и беспорядкам в Королевской Гавани.

Именно это писатель и называл «эффектом бабочки»: небольшое изменение в одном месте способно полностью изменить последующие события.

Мартин буквально предсказал финал

В сентябре 2024 года Мартин опубликовал текст под названием «Берегитесь бабочек», а затем удалил его. Однако публикация сохранилась в архивах.

В ней писатель предупреждал, что исключение Мейлора может привести к гораздо более серьёзным изменениям в будущем. Особенно его беспокоило то, что Хелейна всё равно должна была погибнуть, но без события, которое в книге объясняло её окончательный надлом.

И спустя два года именно это мы увидели на экране. Хелейна после своих видений выбрасывается из окна, а затем рядом с Алисентой появляется рой синих бабочек.

Символично? Ещё как.

Похоже, Мартин был недоволен не только этим

Кадр из сериала «Дом дракона»

Самое интересное, что «Берегитесь бабочек» изначально должна была стать только первой частью большой серии публикаций о проблемах «Дома дракона». Мартин планировал написать шесть материалов, но после вмешательства HBO остальные пять так и не появились.

А его фраза о «более крупных и ядовитых бабочках» касалась уже не только третьего, но и четвёртого сезона.

И теперь после финала особенно любопытно, что именно писатель хотел рассказать дальше. Потому что если одна маленькая бабочка уже привела к таким изменениям, то страшно представить, что Мартин подразумевал под действительно большими.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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