Набрать 8/8 — для взрослого задача нереальная: зато дети быстро пройдут этот тест по «Маше и Медведю»

Кажется, что «Машу и Медведя» мы знаем наизусть. Но стоит убрать знакомые картинки и оставить только детали сюжета — и внезапно оказывается, что память уже не такая идеальная.

Дети пройдут этот тест быстрее взрослых

«Маша и Медведь» давно вышел за рамки обычного мультсериала: миллиарды просмотров, сотни эпизодов и целое поколение детей, которое готово пересматривать любимые серии снова и снова.

А вот родители часто смотрят мультфильм вместе с детьми и уверены, что тоже прекрасно помнят происходящее. Самое время это проверить.

Мы собрали 8 вопросов по самым известным эпизодам, включая «Первую встречу», «Маша плюс каша» и другие популярные серии. Здесь не получится отделаться общими воспоминаниями — придётся вспомнить конкретные детали и события.

На весь тест понадобится примерно 40 секунд. Всего восемь вопросов, по пять секунд на каждый. Ну что, готовы выяснить, кто лучше знает приключения Маши и Медведя — вы или ребёнок? Время пошло!

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.