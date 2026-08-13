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Киноафиша Статьи Okko готовит такую горячую новинку с Васильевым, что НТВ с «Невским 8» никто и не включит: раскрыта дата премьеры «Большой фармы»

Okko готовит такую горячую новинку с Васильевым, что НТВ с «Невским 8» никто и не включит: раскрыта дата премьеры «Большой фармы»

13 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Большая фарма»

Новый трейлер посвящен как раз персонажу актера.

Антон Васильев давно стал одним из узнаваемых лиц НТВ, а «Невский» с ним — одним из главных криминальных сериалов канала. Но теперь актёр выходит за привычные рамки: стриминги дают ему возможность играть в историях, где важны не только преступления и расследования, но и семейные конфликты, амбиции и сложные человеческие отношения.

Новый проект Okko «Большая фарма» как раз из таких — это драматическая история о научном открытии, которое способно изменить жизни героев и одновременно превратиться в большой бизнес.

Сюжет

В центре истории — учёные Александр Гиреев и Владимир Шульгин, которым удаётся создать препарат, способный справляться даже с тяжёлыми заболеваниями, включая рак. Но научный прорыв быстро становится причиной семейного конфликта, когда старший сын Евгений берётся продвигать разработку.

Сам Гиреев вскоре сталкивается с совсем другой стороной своего открытия. Новый препарат попадает в огромную фармацевтическую индустрию, где научные достижения оказываются связаны с большими деньгами, конкуренцией и борьбой за рынок. Учёному приходится решать, насколько далеко он готов зайти ради успеха лекарства.

Детали

Накануне в Сети стал доступен официальный трейлер нового сериала «Большая фарма». Из него зрители узнали, что персонаж Антона Васильева — одно из главных действующих лиц проекта. Сначала это онкобольной без всяких перспектив на будущее. Но чудо-препарат помогает ему победить болезнь.

Кадр из сериала «Большая фарма»

После этого герой включается в гонку за финансирование разработки и выпуск ее на рынок, преследуя свои интересы. Проект стартует в онлайн-кинотеатре Okko 27 августа. Финал запланирован 10 октября.

Кадр из сериала «Большая фарма»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Большая фарма»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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