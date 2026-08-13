Подсказок не будет — только имя и фамилия: настоящий знаток советского кино наберет в этом тесте 5/5

Советские фильмы мы часто узнаём с первых секунд — достаточно услышать фамилию или увидеть знакомого персонажа. Но что будет, если убрать знаменитые кадры и оставить только имена?

Проверим, насколько хорошо вы помните советское кино

За десятилетия советский кинематограф подарил нам огромное количество персонажей. Шурика, Мымру или Остапа Бендера перепутать практически невозможно, а вот с героями менее известных картин память уже может сыграть злую шутку.

Поэтому предлагаю небольшой тест для настоящих киноманов. Перед вами пять имён — попробуйте вспомнить, из каких советских фильмов эти герои. Никаких подсказок по кадрам, костюмам и актёрам. Только имя и ваша память.

Ну что, проверим, действительно ли вы знаете советское кино так хорошо, как кажется? Если угадаете все пять — можете официально считать себя человеком, который смотрел старые фильмы не просто фоном.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.