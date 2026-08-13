С 1992 года в России не сняли хоррор лучше этого: некоторые сравнивают с «Пунктом назначения» — странно, что на Западе не оценили

Есть фильмы ужасов, которые со временем теряют способность пугать, но некоторые и спустя годы вызывают у зрителей неприятное чувство. Один такой хоррор в России до сих пор вспоминают как картину, которую многие не решаются пересматривать.

Но за рубежом «Прикосновение» встретили совсем иначе: западные зрители и критики оценили фильм прохладно, а отдельные моменты даже стали поводом для насмешек.

Сюжет

1992 год. Следователь Андрей Крутицкий разбирается в самоубийстве Ольги Мальцевой, которая перед смертью убила маленького сына. Свидетели рассказывают о призраке её отца и загадочных «форзи», якобы заманивающих людей в мир мёртвых. Крутицкий не верит в мистику, но расследование постепенно начинает угрожать уже ему и его семье.

Детали

Российскому хоррору нечасто удавалось напугать зрителя одной атмосферой, без монстров и спецэффектов. «Прикосновение» Альберта Мкртчяна, вышедшее в 1992 году, как раз построено на таком страхе: пугает не фантастика, а ощущение, что необъяснимое может скрываться в обычной жизни.

Отдельно зрители запомнили портрет Николая Мальцева — простую фотографию пожилого мужчины, которая стала одним из самых узнаваемых образов фильма.

В основе картины лежит мысль о том, что мёртвые могут не преследовать живых, а заманивать их обещаниями покоя и встречи с близкими. Именно эта идея и сегодня делает «Прикосновение» тревожным для российских зрителей.

На Западе фильм приняли гораздо прохладнее: на IMDb у него лишь 6,4 балла, а в комментариях зрители относятся к нему с иронией.

«Это ужасно. Ужасно плохо. Никогда прежде я не сталкивался с такой до смешного искусственной и плохой актёрской игрой. Сюжет короткий, кажется, будто его написал 10-летний ребёнок, и плохо реализован. Вы потратите как минимум 2 минуты своей жизни, разглядывая портрет старика», — отметили в отзывах пользователи.

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