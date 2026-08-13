Хюррем на самом деле не любила Сулеймана: в «Великолепном веке» не показали всей правды об отношениях султана и наложницы

История Хюррем и Сулеймана в «Великолепном веке» запомнилась зрителям как одна из самых ярких любовных линий сериала. Их отношения пережили ревность, предательство, борьбу за власть и множество семейных конфликтов.

Однако за экранным романом скрывается совсем другая версия событий, которая заставляет иначе взглянуть на чувства Хюррем к султану. Некоторые поступки героини больше напоминают расчёт, чем большую любовь, уверены пользователи Сети.

Меняла правила

Хюррем, которую в Европе знали как Роксолану, оказалась в гареме примерно в 15 лет и вскоре стала главной фавориткой Сулеймана. Её влияние росло, а вместе с ним менялись и привычные порядки при дворе.

Сулейман сделал Хюррем законной женой, нарушив многолетнюю традицию. До неё бывшие наложницы не получали такого статуса и обычно покидали дворец после рождения наследника. Хюррем осталась рядом с султаном, родила ему пятерых сыновей и дочь и получила положение, которого до неё не добивалась ни одна женщина гарема.

Обожала манипуляции

В начале отношений с Сулейманом Хюррем вполне могла действовать прежде всего из расчёта. Оказавшись в чужом дворце, без семьи и привычной жизни, она быстро поняла: чтобы выжить и сохранить влияние, нужно уметь нравиться, убеждать и управлять людьми. Чувства в такой ситуации стали для нее частью игры.

Но со временем её отношение к султану, похоже, стало гораздо сложнее. Хюррем привязалась к Сулейману, превратилась в его близкого человека и много лет сохраняла ему верность. Об этом говорят и её письма, в которых уже нет холодного расчёта: в них видна настоящая эмоциональная связь.

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