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Киноафиша Статьи Тайный смысл нового «Колобка» поняли не все зрители: это не просто детская сказка

Тайный смысл нового «Колобка» поняли не все зрители: это не просто детская сказка

13 августа 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Именно поэтому он может понравиться взрослым.

Кажется, мы уже знаем историю Колобка наизусть: сбежал от дедушки с бабушкой, встретил Зайца, Волка, Медведя и в итоге попался Лисе. Но новый фильм «Последний богатырь. Колобок» неожиданно переворачивает знакомую сказку и превращает ее в историю не столько о приключениях, сколько о принятии себя.

Колобок здесь совсем не тот, которого мы помним

В новой версии Колобок оказывается героем с характером. Он хочет человеческое тело, потому что считает, что без рук и ног невозможно быть настоящим богатырем. В итоге он вселяется в пекаря Тихона — неуклюжего, трусливого и совершенно неуверенного в себе человека.

И вот здесь начинается самое интересное. История постепенно превращается в своеобразную сказку о комплексах. Каждый главный герой хочет стать кем-то другим, потому что не принимает себя таким, какой он есть.

Лада, Тихон и МедвеЁж тоже ищут себя

Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Лада уверена, что она страшная, потому что именно такой показывает ее волшебное зеркало. Тихон не верит, что может быть достоин любви. А МедвеЁж вообще всю жизнь считает себя медведем, хотя на самом деле он еж.

Получается довольно забавная, но при этом узнаваемая компания героев, которые пытаются соответствовать чужому представлению о том, какими они должны быть.

И именно в этом, на мой взгляд, спрятан главный смысл фильма. Не обязательно становиться красивее, сильнее или страшнее, чтобы заслужить любовь и уважение. Иногда достаточно перестать воевать с собственным отражением.

Даже Колобку придется принять себя

Самая любопытная мысль достается главному герою. Колобок мечтает о богатырском теле, но постепенно понимает: отсутствие рук и ног вовсе не делает его неполноценным. У него есть друзья, семья и люди, которые принимают его настоящего.

Поэтому знакомая сказка про сбежавшего Колобка неожиданно превращается в историю о самооценке и поиске собственной идентичности. И, пожалуй, именно поэтому новый фильм может оказаться гораздо интереснее для взрослых, чем для детей: за шутками, драками и волшебством здесь спрятан вполне современный разговор о том, как трудно принять себя.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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