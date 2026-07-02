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Расписание Приглашение (2026) в Актау на сегодня

Приглашение
Приглашение комедия 2026 / США
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Расписание Приглашение в Актау на 2 июля 2026
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
19:50 от 15000 ₸ 21:40 от 3400 ₸ 23:50 от 3000 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
22:00 от 3000 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
17:10 от 1000 ₸ 20:30 от 1500 ₸ 21:55 от 1500 ₸ 23:30 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, RU
21:45 от 3000 ₸ 23:45 от 3000 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
15:40 от 900 ₸ 18:00 от 1100 ₸ 21:55 от 1200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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