Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films The Invite Showtimes for The Invite (2026) in Aktau today

Showtimes for The Invite (2026) in Aktau today

The Invite
The Invite Comedy 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 2 Tomorrow 3 Sat 4 Sun 5 Mon 6 Tue 7 Wed 8
Format
Group Screenings

Showtimes for The Invite in Aktau on 2 July 2026
Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh
2D, RU
21:45 from 3000 ₸ 23:45 from 3000 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh
2D, RU
19:50 from 15000 ₸ 21:40 from 3400 ₸ 23:50 from 3000 ₸
Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau»
2D, RU
22:00 from 3000 ₸
Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, RU
17:10 from 1000 ₸ 20:30 from 1500 ₸ 21:55 from 1500 ₸ 23:30 from 1500 ₸
Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana»
2D, RU
15:40 from 900 ₸ 18:00 from 1100 ₸ 21:55 from 1200 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more