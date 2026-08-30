Расписание Мятеж в Актау на 30 августа 2026 Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж 2D, RU 18:00 от 3500 ₸ 19:50 от 3500 ₸ 21:40 от 3500 ₸ 23:30 от 3100 ₸ Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау» 2D, RU 00:10 от 2700 ₸ Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51 2D, RU 17:00 от 1400 ₸ 18:15 от 1500 ₸ 19:50 от 1500 ₸ 21:30 от 5000 ₸ 21:40 от 1500 ₸ 23:40 от 1500 ₸ Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж 2D 18:40 от 3000 ₸ 23:15 от 3000 ₸ Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана» 2D, RU 17:05 от 1000 ₸ 21:45 от 1200 ₸ 23:55 от 1200 ₸