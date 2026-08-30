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Киноафиша Фильмы Мятеж Расписание Мятеж (2026) в Актау на сегодня

Расписание Мятеж (2026) в Актау на сегодня

Мятеж
Мятеж Бывший спецназовец вновь берет в руки оружие. Напряженный экшен с Джейсоном Стэйтемом. боевик, триллер, криминал 2026 / США
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Сегодня 30 Завтра 31 вт 1 ср 2
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Расписание Мятеж в Актау на 30 августа 2026
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
18:00 от 3500 ₸ 19:50 от 3500 ₸ 21:40 от 3500 ₸ 23:30 от 3100 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
00:10 от 2700 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
17:00 от 1400 ₸ 18:15 от 1500 ₸ 19:50 от 1500 ₸ 21:30 от 5000 ₸ 21:40 от 1500 ₸ 23:40 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
18:40 от 3000 ₸ 23:15 от 3000 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
17:05 от 1000 ₸ 21:45 от 1200 ₸ 23:55 от 1200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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