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Киноафиша Статьи Успех «Грешников» и «Обсессии» не случаен: кинокритик объяснила, почему хорроры так популярны (и посоветовала хорошие фильмы)

Успех «Грешников» и «Обсессии» не случаен: кинокритик объяснила, почему хорроры так популярны (и посоветовала хорошие фильмы)

29 июля 2026 07:30 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Обсессия»

Сейчас все внимание аудитории приковано к жутким картинам.

Этот год выдался необычным для хорроров. Сначала «Грешники» попали в оскаровскую гонку и выиграли ее в ряде номинаций, затем один за другим выходили кассовые ужасы — и даже летом не было затишья.

Последним громким примером стала «Обсессия», которая уже обгоняет по популярности многие блокбастеры. На этом фоне мы решили спросить у кинокритика: означает ли это расцвет жанра? И, как оказалось, нас ждёт впереди ещё больше коммерчески успешных ужасов.

Кадр из фильма «Закулисье реальности»

«Хорроры после пандемии, когда люди запирались дома и смотрели контент на стримингах, стали самым растущим жанром с точки зрения конверсии: проект с маленьким бюджетом и при этом с максимально большими сборами. И, на мой взгляд, такая тенденция продолжится»

«Такие фильмы, как "Орудия", "Верни ее из мертвых", "Закулисье реальности" — это те яркие примеры, которые показывают, что хоррор может быть умным, экспериментальным, зрительским и виральным. Тем более, что и все визуальные эксперименты, которые существуют с хоррорами в эпоху социальных сетей, работают очень хорошо», — отметила в беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик, американист, преподаватель Московской школы кино Оксана Агапова.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильмов «Закулисье реальности» (2026), «Обсессия» (2025)
Светлана Левкина Федор Никонов
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