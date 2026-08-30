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Kinoafisha Films Mutiny Showtimes for Mutiny (2026) in Aktau today

Showtimes for Mutiny (2026) in Aktau today

Mutiny
Mutiny Action, Thriller, Crime 2026 / USA
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Showtimes for Mutiny in Aktau on 30 August 2026
Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh
2D
18:40 from 3000 ₸ 23:15 from 3000 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh
2D, RU
18:00 from 3500 ₸ 19:50 from 3500 ₸ 21:40 from 3500 ₸ 23:30 from 3100 ₸
Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau»
2D, RU
00:10 from 2700 ₸
Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, RU
17:00 from 1400 ₸ 18:15 from 1500 ₸ 19:50 from 1500 ₸ 21:30 from 5000 ₸ 21:40 from 1500 ₸ 23:40 from 1500 ₸
Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana»
2D, RU
17:05 from 1000 ₸ 21:45 from 1200 ₸ 23:55 from 1200 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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