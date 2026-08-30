Showtimes for Mutiny in Aktau on 30 August 2026 Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh 2D 18:40 from 3000 ₸ 23:15 from 3000 ₸ Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh 2D, RU 18:00 from 3500 ₸ 19:50 from 3500 ₸ 21:40 from 3500 ₸ 23:30 from 3100 ₸ Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau» 2D, RU 00:10 from 2700 ₸ Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51 2D, RU 17:00 from 1400 ₸ 18:15 from 1500 ₸ 19:50 from 1500 ₸ 21:30 from 5000 ₸ 21:40 from 1500 ₸ 23:40 from 1500 ₸ Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana» 2D, RU 17:05 from 1000 ₸ 21:45 from 1200 ₸ 23:55 from 1200 ₸