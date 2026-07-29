Пришла пора прогуляться по «Заречной улице» и заодно тест пройти: все 5/5 получат только настоящие романтики

«Весна на Заречной улице» — один из тех советских фильмов, к которым хочется возвращаться снова и снова. Простая история любви, искренние герои и особая атмосфера сделали эту картину настоящей классикой, которую зрители пересматривают уже много десятилетий. Но насколько хорошо вы ее помните?

Кажется, что ответить на вопросы будет совсем несложно. Однако многие детали со временем забываются, и даже поклонники фильма не всегда могут без ошибок вспомнить сюжетные повороты и героев.

Мы подготовили пять вопросов по легендарной картине. Проверьте свою память и узнайте, получится ли у вас набрать максимальные 5 из 5. Или все-таки пришло время снова прогуляться по Заречной улице?

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.