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Киноафиша Фильмы Бишарашки в Индии: В поисках мамы Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Жанаозене

Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Жанаозене

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Расписание сеансов в городе Актау

Сегодня 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, KZ
10:50 от 2600 ₸ 12:30 от 2600 ₸ 14:10 от 3000 ₸ 15:50 от 3000 ₸ 17:30 от 3000 ₸ 19:10 от 3400 ₸ 20:50 от 3400 ₸ 22:30 от 3400 ₸ 00:10 от 3000 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
12:30 от 2200 ₸ 14:10 от 2600 ₸ 15:50 от 2600 ₸ 17:30 от 2600 ₸ 19:10 от 3000 ₸ 20:50 от 3000 ₸ 22:30 от 3000 ₸ 00:10 от 2600 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
16:55 от 1900 ₸ 18:30 от 3000 ₸ 20:05 от 3000 ₸ 21:40 от 3000 ₸ 23:55 от 3000 ₸
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