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Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Жанаозене
Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Жанаозене
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Расписание сеансов в городе Актау
Сегодня
25
Формат сеанса
Все
KZ
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Время
Кинотеатр
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, KZ
10:50
от 2600 ₸
12:30
от 2600 ₸
14:10
от 3000 ₸
15:50
от 3000 ₸
17:30
от 3000 ₸
19:10
от 3400 ₸
20:50
от 3400 ₸
22:30
от 3400 ₸
00:10
от 3000 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
12:30
от 2200 ₸
14:10
от 2600 ₸
15:50
от 2600 ₸
17:30
от 2600 ₸
19:10
от 3000 ₸
20:50
от 3000 ₸
22:30
от 3000 ₸
00:10
от 2600 ₸
Байтерек 3D cinema
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
16:55
от 1900 ₸
18:30
от 3000 ₸
20:05
от 3000 ₸
21:40
от 3000 ₸
23:55
от 3000 ₸
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