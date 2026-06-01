Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Обитель зла: Мутация Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Жанаозене

Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Жанаозене

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Актау

Завтра 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
23:20 от 3000 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
21:20 от 3000 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
18:20 от 1500 ₸ 21:50 от 1500 ₸
Полное расписание и билеты
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
День разоблачения
День разоблачения
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Давление
Давление
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Когда солнце взойдет с запада
Когда солнце взойдет с запада
2027, Казахстан, ужасы
Этот сериал 2026 года от HBO разорвал все шаблоны и получил 95% на RT: не драма и не фэнтези — что уже удивительно
Не только новый сезон «Невского»: 3 самых ожидаемых сериала НТВ — есть и детектив с Паламарчуком
Если вас покорил «Леший» на НТВ, ловите еще 2 детектива с той же атмосферой: крутой герой, глушь и старые тайны
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно
Эти 3 серии «Маши и Медведя» смотрят даже взрослые — обрали миллионы просмотров: вот какую включают чаще всего
Машков в «Ликвидации», безусловно, хорош, но вы видели эти 3 сериала? Тут его персонажи гораздо круче Гоцмана
На ИВИ одна из главных новинок июня — исторический сериал: Москва 1960 года, полковник КГБ и черная оспа
Если лень пересматривать эту нудятину: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Дома дракона» перед выходом третьего
Не только НТВ выдает хиты: 3 российских сериала 2026 года в жанре «детектив», которые уже можно посмотреть полностью
У Amazon наконец появился достойный ответ «Игре престолов» и «Дому дракона»: на бумаге все круто, но есть один минус
Каждое утро в нашем заведении начинается с теста: хорошо ли вы помните «Служебный роман» – ответьте на 7 вопросов
«Кругом одни дебилы», «Плюнули и выключили»: НТВ запустил новый хит, но он с треском провалился — собрали отзывы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше