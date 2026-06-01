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Обитель зла: Мутация
Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Жанаозене
Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Жанаозене
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Расписание сеансов в городе Актау
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вс
21
пн
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вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
RU
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Время
Кинотеатр
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
23:20
от 3000 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
21:20
от 3000 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
18:20
от 1500 ₸
21:50
от 1500 ₸
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