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От винта! Вспомните 6 советских фильмов только по кадру из аэропорта (сложный тест)

3 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Экипаж»

Сможете проверить свою память.

Аэропорты в советском кино редко были просто местом вылета или прилета. Именно здесь происходили судьбоносные встречи, неожиданные расставания и признания, после которых жизнь героев уже не могла оставаться прежней.

Для миллионов зрителей такие сцены были еще и возможностью заглянуть в большой мир, ведь в советские годы авиаперелеты оставались настоящим событием.

А сможете ли вы вспомнить знаменитые фильмы СССР всего по одному кадру из аэропорта? Проверьте свою память в нашем тесте!

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Экипаж»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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