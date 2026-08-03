От винта! Вспомните 6 советских фильмов только по кадру из аэропорта (сложный тест)

Аэропорты в советском кино редко были просто местом вылета или прилета. Именно здесь происходили судьбоносные встречи, неожиданные расставания и признания, после которых жизнь героев уже не могла оставаться прежней.

Для миллионов зрителей такие сцены были еще и возможностью заглянуть в большой мир, ведь в советские годы авиаперелеты оставались настоящим событием.

А сможете ли вы вспомнить знаменитые фильмы СССР всего по одному кадру из аэропорта? Проверьте свою память в нашем тесте!

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.