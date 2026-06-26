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Киноафиша Фильмы Ночной бизнес Расписание сеансов Ночной бизнес, 2026 в Жанаозене

Расписание сеансов Ночной бизнес, 2026 в Жанаозене

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Расписание сеансов в городе Актау

Сегодня 26 Завтра 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
21:50 от 3400 ₸ 00:00 от 3000 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
22:00 от 3000 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
23:45 от 1200 ₸
Полное расписание и билеты
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