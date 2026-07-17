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Зловещие мертвецы: Пекло
Расписание Зловещие мертвецы: Пекло (2026) в Жанаозене на сегодня
Расписание Зловещие мертвецы: Пекло (2026) в Жанаозене на сегодня
Зловещие мертвецы: Пекло
Потерявшая мужа девушка подвергается нападению демонов. Новая часть знаменитой хоррор-франшизы Сэма Рэйми
ужасы
2026 / США
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Расписание сеансов в городе Актау
Сегодня
17
Формат сеанса
Все
RU
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Время
Кинотеатр
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
20:30
от 15000 ₸
21:10
от 3400 ₸
23:20
от 3000 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
00:10
от 2600 ₸
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