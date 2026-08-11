Прощайте, Трибунцев и Минекаев: кому достались главные роли в «Подслушано в Выборге»? Нас ждет история о преступнице и почтальоне 

После успеха «Подслушано в Рыбинске» история получает продолжение — сериал «Подслушано в Выборге» уже готовит новую криминальную интригу. На этот раз зрителей ждёт знакомое сочетание детектива, чёрного юмора и персонажей, которые на первый взгляд кажутся совсем не теми, кем являются на самом деле.

Любовь Аксенова — загадочная Вика

Одну из главных ролей в новом сезоне исполнит Любовь Аксенова. Актрисе достался образ Вики — загадочной преступницы, вокруг которой наверняка и будет строиться значительная часть интриги.

Пока создатели не раскрывают подробности её истории, но само определение героини уже обещает интересный поворот. В таких детективах никогда не стоит доверять персонажам с первого взгляда — особенно если они что-то слишком активно скрывают.

Адам Нехай сменит привычный образ

Адам Нехай появится в сериале совершенно в другом амплуа. Актёр сыграет скромного почтальона Виталика Тюнина.

И вот здесь становится особенно любопытно. С одной стороны — загадочная преступница Вика, с другой — тихий и неприметный почтальон. Что связывает этих двоих и окажется ли Виталик действительно таким простым человеком, каким кажется в начале истории, создатели пока держат в секрете.

Одно можно сказать точно: после «Подслушано в Рыбинске» зрители уже знают, что за самой обычной жизнью маленького города может скрываться очень запутанная криминальная история.

Продолжение «Подслушано в Выборге» скоро выйдет на START. И, кажется, нас снова ждёт тот случай, когда лучше никому не доверять — даже почтальону.

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