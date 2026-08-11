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Киноафиша Статьи Okko выпустил одну из главных новинок лета 2026 года: осторожно — после этого триллера у вас вырастет тревожность

Okko выпустил одну из главных новинок лета 2026 года: осторожно — после этого триллера у вас вырастет тревожность

11 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Фейк»

Посмотреть стоит просто ради того, чтобы проанализировать свою жизнь.

Есть российские детективы, после которых хочется разгадать преступление. А есть «Фейк» — сериал, после которого хочется проверить настройки приватности на телефоне и вспомнить, кому за последний год отправлял личные фотографии. История молодой учительницы Рит постепенно превращается в настоящий кошмар. Неизвестный киберсталкер вмешивается в её жизнь, распространяет ложную информацию и умудряется так ловко манипулировать происходящим, что героиня начинает сомневаться даже в людях, которых давно знает. Самое страшное здесь — не сталкер Поначалу кажется, что перед нами обычная история о преследовании. Но «Фейк» довольно быстро показывает: сегодня человеку совершенно необязательно находиться рядом с тобой, чтобы серьёзно испортить тебе жизнь. Переписка, фотографии, рабочая информация, отношения с друзьями — практически всё можно вывернуть наизнанку и использовать против человека. И от этого сериал становится гораздо тревожнее очередного детектива про неизвестного маньяка. Потому что такая угроза кажется слишком реальной. Я уже не уверена, кому можно верить Отдельное удовольствие — наблюдать за тем, как сериал играет со зрителем. Только появляется уверенность, что разгадка найдена, как сценаристы подбрасывают новую деталь и заставляют начинать расследование заново. Причём подозрение постепенно падает практически на каждого. И чем больше узнаёшь о происходящем, тем сложнее понять, кто действительно хочет помочь, а кто просто очень убедительно изображает хорошего человека. В какой-то момент ловишь себя на мысли: а вдруг я вообще всё это время подозревала не того? Так что если хотите словить паранойю, смело включайте «Фейк» — заодно потом проверите свои пароли и безопасность в Сети.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Фейк»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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