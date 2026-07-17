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Это хит!
Расписание Это хит! (2026) в Уральске на сегодня
Расписание Это хит! (2026) в Уральске на сегодня
Это хит!
Музыкант-неудачник Пол Радд становится автором мегапопулярной песни, но не может этого доказать
комедия, мюзикл
2026 / Ирландия / США
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Расписание сеансов в городе Актобе
Сегодня
17
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
14:40
от 3100 ₸
18:20
от 3500 ₸
21:50
от 3500 ₸
23:40
от 3100 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall
г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
19:10
от 3200 ₸
21:10
от 3200 ₸
23:10
от 3200 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza
г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
10:40
от 2400 ₸
22:20
от 3200 ₸
00:20
от 2800 ₸
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