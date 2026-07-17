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Киноафиша Фильмы Это хит! Расписание Это хит! (2026) в Уральске на сегодня

Расписание Это хит! (2026) в Уральске на сегодня

Это хит!
Это хит! Музыкант-неудачник Пол Радд становится автором мегапопулярной песни, но не может этого доказать комедия, мюзикл 2026 / Ирландия / США
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Расписание сеансов в городе Актобе

Сегодня 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
14:40 от 3100 ₸ 18:20 от 3500 ₸ 21:50 от 3500 ₸ 23:40 от 3100 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
19:10 от 3200 ₸ 21:10 от 3200 ₸ 23:10 от 3200 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
10:40 от 2400 ₸ 22:20 от 3200 ₸ 00:20 от 2800 ₸
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