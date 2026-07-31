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Киноафиша Статьи Идеальная замена «Ведьмаку»: этот 16-серийный хит Netflix набрал 84,4 миллиона часов просмотра

Идеальная замена «Ведьмаку»: этот 16-серийный хит Netflix набрал 84,4 миллиона часов просмотра

31 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ведьмак», «Заколдованный дворец»

Отличная альтернатива экранизации Сапковского.

Пока поклонники ждут новые серии «Ведьмака», на Netflix уже есть сериал, который способен заполнить эту пустоту. Речь о южнокорейской дораме «Заколдованный дворец» — масштабном фэнтези, где древние легенды, дворцовые интриги, магия и романтика складываются в историю, от которой сложно оторваться до самого финала.

Здесь магия переплетается с корейскими легендами

В центре сюжета оказывается придворный чиновник Юн Гап, в тело которого вселяется древний дух мифического змея Кан Чхоль.

Тем временем шаманка Ё Ри, давно отказавшаяся от своего дара, неожиданно оказывается связана не только с первой любовью, но и с могущественными сверхъестественными силами. Вместе героям предстоит раскрыть тайну, которая угрожает всей королевской династии.

Создатели умело соединяют историческую драму, мистику, романтическую комедию и настоящее эпическое фэнтези.

История держит в напряжении все 16 серий

Авторы постепенно раскрывают происхождение главного злодея, не спеша объяснять происходящее.

Каждый новый эпизод открывает новые детали многолетнего проклятия, а финальное противостояние превращается не просто в битву добра и зла, а в историю о прощении, предательстве и искуплении.

Именно такой подход, по мнению обозревателей Collider, делает сериал отличной альтернативой «Ведьмаку», где фантастический мир не существует сам по себе, а помогает раскрыть характеры героев.

Один из самых успешных фэнтезийных сериалов Netflix

Кадр из сериала «Заколдованный дворец»

После премьеры весной 2025 года «Заколдованный дворец» быстро стал международным хитом.

По данным FlixPatrol, сериал набрал 84,4 миллиона часов просмотра на Netflix, а зрители особенно высоко оценили его эмоциональный финал, атмосферу древней Кореи и необычное сочетание фэнтези, фольклора и романтики.

Если после «Ведьмака» хочется снова погрузиться в большой фантастический мир с магией, древними легендами и героями, которым действительно сопереживаешь, «Заколдованный дворец» станет отличным выбором. Всего 16 серий — и каждая из них постепенно приближает зрителя к одному из самых красивых финалов среди современных фэнтезийных дорам.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак», «Заколдованный дворец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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