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Киноафиша Статьи Никакого проклятия не было, и Фиона — даже не огр: на Reddit разоблачили главную ложь «Шрэка»

Никакого проклятия не было, и Фиона — даже не огр: на Reddit разоблачили главную ложь «Шрэка»

31 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Шрэк»

Версия фанатов завирусилась.

В начале анимационной франшизы зритель знакомится с Шрэком — ворчливым одиноким великаном, который вполне счастлив в своей изоляции на топком болоте. Привычный уклад его жизни нарушается после встречи с принцессой Фионой.

Что примечательно, она не совсем обычная девушка: с восходом солнца она выглядит как человек, но стоит наступить темноте, её облик сменяется на зелёный — она становится такой же, как сам Шрэк. Создатели намеренно не раскрывают до конца детали этого явления. И одна из самых популярных фанатских версий даже гласит, что на самом деле никакого волшебного заклятья над принцессой и не было вовсе, а точнее работало оно иначе.

Проклятие

Во франшизе о Шрэке истинная природа проклятия Фионы остаётся тайной. Сама героиня вскользь упоминает, что в раннем детстве некая колдунья наложила на неё чары, однако никаких подробностей этого события в мультфильмах не приводится.

Во второй части появляется любопытная деталь из прошлого: оказывается, Крёстная фея когда-то заключила сделку с королём Гарольдом, который в ту пору был обычным земноводным. Волшебница даровала ему человеческий облик, чтобы тот мог взять в жёны Лилиан, но поставила условие — их будущая дочь со временем должна стать невестой её сына Чарминга.

Позднее этим планам помешал лорд Фаркуад, который вознамерился заполучить трон и отправил за принцессой Шрэка.

Учитывая все обстоятельства, вполне вероятно, что именно Крёстная фея и могла наслать на Фиону то самое заклинание, чтобы в итоге обеспечить брак с собственным наследником. Впрочем, официального подтверждения этому так и не прозвучало.

Кадр из мультфильма «Шрэк»

Лягушка или огр

Некоторые зрители пошли в своих догадках ещё дальше и выдвинули версию, что Фиона на самом деле изначально была огром, а её так называемое «проклятие» заключалось лишь в том, что порой она принимала человеческий облик. Однако это предположение разбивается о простой факт: в момент рождения принцесса была самым обычным ребёнком.

Существует и другая любопытная гипотеза: согласно ей, Фиона вовсе не огр, а скорее представляет собой лягушку благодаря генам отца.

«Крёстная фея прекрасно осведомлена о том, что Фиона — дочь бывшего земноводного, и частица той магии, которая превратила её отца в человека, передалась и ей. Однако действует это наследие не в полную силу: лишь в светлое время суток девушка выглядит как человек, а с наступлением темноты возвращается к своей изначальной сущности»,пишут пользователи Reddit.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из мультфильма «Шрэк» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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