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Apple TV назвал дату выхода 4 сезона «Укрытия» и одним махом исправил свою ошибку: зрителям такое понравится

31 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Укрытие»

Никто не любит долго ждать.

Apple TV официально подтвердил, что четвертый сезон «Укрытия» выйдет летом 2027 года. Для зрителей это означает не только скорое завершение истории, но и конец одной из самых раздражающих тенденций современных стримингов — многолетних пауз между сезонами.

«Укрытие» не заставит ждать финал несколько лет

В последние годы поклонники сериалов все чаще сталкиваются с одной и той же проблемой. Даже самые успешные проекты возвращаются на экраны спустя два, а иногда и три года после предыдущего сезона.

Именно так произошло с «Разделением», второй сезон которого вышел почти через три года после первого. И подобные перерывы постепенно становятся нормой для большинства крупных научно-фантастических проектов Apple TV.

Однако «Укрытие» решило пойти другим путем. Третий и четвертый сезоны снимали практически подряд, поэтому финальная глава выйдет уже летом 2027 года — примерно через год после третьего сезона.

Такой график идеально подходит для истории

Авторы сейчас подводят зрителей к главной развязке всей саги.

Третий сезон постепенно раскрывает происхождение ключевых персонажей, отвечает на старые вопросы и одновременно создает новые интриги. Если бы после этого пришлось ждать еще два или три года, интерес к финалу мог бы заметно снизиться.

Кроме того, сериал традиционно заканчивает сезоны на самом напряженном моменте, поэтому долгое ожидание только ослабило бы эффект от будущей развязки.

Apple TV может взять этот подход за правило

В ScreenRant считают, что опыт «Укрытия» может стать примером для других проектов платформы.

Если стриминговый сервис заранее подтверждает сразу несколько сезонов, их производство вполне можно организовать без огромных пауз. Такой подход позволит сохранить интерес аудитории и быстрее довести историю до логического завершения.

«Укрытие» станет одним из немногих современных фантастических сериалов, которому удалось избежать многолетнего ожидания между сезонами. И если Apple TV действительно сделает такой подход новой практикой, от этого выиграют прежде всего сами зрители, которым больше не придется ждать финал любимых историй по несколько лет.

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Фото: Кадр из сериала «Укрытие»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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