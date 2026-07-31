Не только Великолепный: у Сулеймана было еще одно прозвище, которым он очень гордился, но о нем мало кто знает

Турецкая историческая драма «Великолепный век» щедро показала зрителям интриги и страсти при османском дворе. Но даже её масштабные сцены не сумели вместить все многообразие личности повелителя.

Реальный Сулейман оказался фигурой гораздо более сложной и разносторонней, чем его телевизионный герой. Его необычные увлечения и бытовые привычки вполне могли бы составить основу отдельного сериала.

И дело тут не только в поэтических опытах, которыми султан увлекался на досуге, — список его хобби выходил далеко за эти рамки.

Великий сапожник

За парадными приёмами и громкими военными кампаниями скрывалась малоизвестная особенность личности Сулеймана Великолепного — он слыл искусным мастером по изготовлению обуви. В часы, свободные от государственных дел, султан удалялся в свою личную мастерскую. Там он с удивительной кропотливостью вырезал затейливые узоры на коже, посвящая этому занятию целые недели.

Готовые творения он с гордостью именовал «трудами великого сапожника», хотя сам почти никогда не носил собственные изделия. Обычно такими подарками удостаивались самые приближённые сановники — это считалось особым знаком расположения и доверия со стороны правителя.

Мода

Султан Сулейман был настоящим ценителем стиля. Его одеяния блистали золотыми нитями, самоцветами и затейливой вышивкой, а за сохранностью каждого предмета гардероба следил особо приближённый человек.

При этом правитель активно участвовал в создании своих нарядов: лично разрабатывал орнаменты для тканей, придумывал дизайн драгоценных аксессуаров и вникал в каждую мелочь. Малейшая небрежность в повязке тюрбана могла его рассердить. Для Сулеймана внешний вид служил важным инструментом поддержания авторитета.

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