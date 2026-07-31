Прошлым летом этот хит с 96% на RT рвал топы Netflix, а сейчас про него все забыли: почему у «Этернавта» нет второго сезона

Бывает такое: сериал буквально взрывает экраны, собирает восторженные отзывы, становится главной темой для обсуждений в соцсетях — и вдруг исчезает из информационного поля, будто его и не существовало.

Именно так произошло с аргентинским проектом «Этернавт», который прошлым летом был настоящим феноменом: зрители по всему миру включали Netflix, чтобы следить за мистической историей. Но прошёл всего год — и о громком хите почти никто не вспоминает.

Сюжет

Внезапно над Буэнос-Айресом разразилась аномалия — с небес обрушился ледяной дождь, смертоносный настолько, что любое прикосновение к нему становится смертельным. Город в считанные часы погружается в панику, жители в спешке укрываются в собственных домах, пытаясь осмыслить происходящее. Среди них — инженер Хуан Сальво, который вместе с женой и дочерью ищет способ пережить этот кошмар и понять, что же на самом деле происходит за окнами.

Постепенно к нему присоединяются другие уцелевшие, и небольшая группа решает разобраться в природе аномалии.

Почему про сериал забыли?

Проект вышел на Netflix в мае и на несколько месяцев стал важным поводом для обсуждений киноманов – многие сравнивали его с «Одними из нас». Он стремительно взобрался на вершину рейтингов по числу просмотров, а также принёс экономике Аргентины около 34 миллионов долларов. Профессиональные рецензенты встретили его исключительно тепло, поставив внушительные 96% одобрения на Rotten Tomatoes.

Однако минул год — и об этой аргентинской сенсации сегодня практически не вспоминают. Шоу словно растворилось в потоке новинок.

Сыграл роль локальный характер ажиотажа. Все-таки «Этернавт» — это адаптация культового аргентинского комикса. Проект обладает глубоким контекстом для латиноамериканских зрителей, но на глобальном рынке воспринимался как нишевая мрачная драма, а не бесконечный мейнстрим-сериал.

Да и проект ушел на долгий перерыв перед новым сезоном. Предполагалось, что свежие серии зрители смогут увидеть уже в декабре 2026 года. Но сюжет было решено масштабировать. Более того, авторы хотят продумать продолжение не только на второй, но и на потенциальный третий сезон. Съемки еще не начаты, а значит судьба сиквела подвисла в воздухе.

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