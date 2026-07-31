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Киноафиша Статьи «Где царь? Закусывать надо!», но сначала пройти тест: 6 вопросов по цитатам из советских фильмов

«Где царь? Закусывать надо!», но сначала пройти тест: 6 вопросов по цитатам из советских фильмов

31 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Без закуски ответить правильно будет сложно.

Есть цитаты, которые мы узнаем с первых слов. Их давно разобрали на мемы, используют в повседневной речи и повторяют уже не одно поколение зрителей. Кажется, что эти фразы знает каждый, но стоит убрать пару слов — и память начинает подводить.

Проверьте, насколько хорошо вы помните легендарные реплики из советского кино. В каждом вопросе вас ждет кадр из известного фильма, начало знаменитой фразы и несколько вариантов продолжения.

Где-то ответ всплывет мгновенно, а над некоторыми вопросами придется всерьез задуматься. Готовы проверить себя? Тогда начинаем!

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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