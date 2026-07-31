Эти две августовские премьеры на Okko точно соберут миллионы просмотров: запишите, чтобы не пропустить

Август на онлайн-платформе Okko обещает стать по-настоящему горячим месяцем: в центре внимания сразу две масштабные и абсолютно не похожие друг на друга премьеры, которые уже сейчас вызывают бурные обсуждения. С одной стороны — зрелищная драма «Большая фарма», погружающая зрителя в мир фармацевтических гигантов, теневых сделок и моральных дилемм. С другой — напряжённый, но при это смешной сериал «ОПГ» от создателя «Бумера» Петра Буслова.

Рассказываем, чем интересны новинки и почему их стоит добавить в свой список к просмотру на август.

«Большая фарма»

В центре сюжета драматического многосерийного проекта — создание универсального препарата, который должен был победить любые недуги, но принёс с собой неожиданные и опасные последствия для здоровья. Создатели обещают показать изнанку науки и бизнеса, где гениальные открытия соседствуют с рисками.

Как признался сценарист и продюсер Олег Маловичко, идея родилась после его разговора с разработчиком одного из российских иммуномодуляторов.

«Эта встреча заставила меня по-новому взглянуть на фармацевтический бизнес, и кипящие в нем страсти», — отметил Маловичко.

Согласно сюжету, двое исследователей — Александр Гиреев и Владимир Шульгин — разрабатывают препарат, способный справиться с любым недугом, включая онкологические заболевания. Однако созданное ими средство, способное перевернуть мир медицины, становится камнем преткновения внутри собственной семьи.

Евгений, старший из сыновей Гиреева, вызывается помогать отцу с выводом разработки на рынок, тогда как дочь Полина считает, что брата интересуют лишь признание и финансовая выгода, и он может легко пойти на предательство.

Сам же Гиреев оказывается совершенно не готовым идти на уступки, которых от него требует суровая индустрия. Ведь гораздо прибыльнее поддерживать спрос на постоянное лечение, чем предлагать разовое исцеление.

Одну из важных ролей в этом проекте получил любимчик зрителей Антон Васильев.

«ОПГ»

Новый комедийный сериал обещает погрузить зрителей в повседневные заботы необычного коллектива — Общественно Полезной Группировки, в которую вошли герои Петра Буслова, Николая Шрайбера, Максима Лагашкина и Андрея Мерзликина. Авторы проекты анонсировали лёгкую, вдохновляющую историю, главная мысль которой — никогда не поздно начать меняться и делать мир вокруг чуточку добрее.

В центре событий — бывший бандит по прозвищу Воркута, который в 1990-е жил по суровым законам улиц, но потом угодил за решётку. Спустя четверть века, в 2024 году, он выходит на свободу и понимает, что прошлое не отпускает его: долг перед людьми, чьи судьбы он когда-то сломал, требует выплаты. Чтобы исправить содеянное, герой обращается к старым товарищам. Так бывшие преступники неожиданно для себя становятся на путь исправления и с энтузиазмом принимаются помогать местным жителям, пытаясь загладить вину добрыми поступками.

Точные даты релизов первых серий пока не озвучены. Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.