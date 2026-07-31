Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Эти две августовские премьеры на Okko точно соберут миллионы просмотров: запишите, чтобы не пропустить

Эти две августовские премьеры на Okko точно соберут миллионы просмотров: запишите, чтобы не пропустить

31 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «ОПГ»

К релизам уже приковано внимание аудитории.

Август на онлайн-платформе Okko обещает стать по-настоящему горячим месяцем: в центре внимания сразу две масштабные и абсолютно не похожие друг на друга премьеры, которые уже сейчас вызывают бурные обсуждения. С одной стороны — зрелищная драма «Большая фарма», погружающая зрителя в мир фармацевтических гигантов, теневых сделок и моральных дилемм. С другой — напряжённый, но при это смешной сериал «ОПГ» от создателя «Бумера» Петра Буслова.

Рассказываем, чем интересны новинки и почему их стоит добавить в свой список к просмотру на август.

«Большая фарма»

В центре сюжета драматического многосерийного проекта — создание универсального препарата, который должен был победить любые недуги, но принёс с собой неожиданные и опасные последствия для здоровья. Создатели обещают показать изнанку науки и бизнеса, где гениальные открытия соседствуют с рисками.

Как признался сценарист и продюсер Олег Маловичко, идея родилась после его разговора с разработчиком одного из российских иммуномодуляторов.

«Эта встреча заставила меня по-новому взглянуть на фармацевтический бизнес, и кипящие в нем страсти», — отметил Маловичко.

Согласно сюжету, двое исследователей — Александр Гиреев и Владимир Шульгин — разрабатывают препарат, способный справиться с любым недугом, включая онкологические заболевания. Однако созданное ими средство, способное перевернуть мир медицины, становится камнем преткновения внутри собственной семьи.

Евгений, старший из сыновей Гиреева, вызывается помогать отцу с выводом разработки на рынок, тогда как дочь Полина считает, что брата интересуют лишь признание и финансовая выгода, и он может легко пойти на предательство.

Сам же Гиреев оказывается совершенно не готовым идти на уступки, которых от него требует суровая индустрия. Ведь гораздо прибыльнее поддерживать спрос на постоянное лечение, чем предлагать разовое исцеление.

Одну из важных ролей в этом проекте получил любимчик зрителей Антон Васильев.

Кадр из сериала «Большая фарма»

«ОПГ»

Новый комедийный сериал обещает погрузить зрителей в повседневные заботы необычного коллектива — Общественно Полезной Группировки, в которую вошли герои Петра Буслова, Николая Шрайбера, Максима Лагашкина и Андрея Мерзликина. Авторы проекты анонсировали лёгкую, вдохновляющую историю, главная мысль которой — никогда не поздно начать меняться и делать мир вокруг чуточку добрее.

В центре событий — бывший бандит по прозвищу Воркута, который в 1990-е жил по суровым законам улиц, но потом угодил за решётку. Спустя четверть века, в 2024 году, он выходит на свободу и понимает, что прошлое не отпускает его: долг перед людьми, чьи судьбы он когда-то сломал, требует выплаты. Чтобы исправить содеянное, герой обращается к старым товарищам. Так бывшие преступники неожиданно для себя становятся на путь исправления и с энтузиазмом принимаются помогать местным жителям, пытаясь загладить вину добрыми поступками.

Кадр из сериала «ОПГ»

Точные даты релизов первых серий пока не озвучены. Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериалов «Большая фарма», «ОПГ»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вот что готовят из кабачков в Грузии: этот салат гости всегда съедают первым — вроде ничего особенного, но хочется еще и еще Вот что готовят из кабачков в Грузии: этот салат гости всегда съедают первым — вроде ничего особенного, но хочется еще и еще Читать дальше 1 августа 2026
На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей Читать дальше 1 августа 2026
«Неужели убьют?»: похоже, герой Жаркова в новом сезоне хита НТВ повторит судьбу Семенова из «Невского» «Неужели убьют?»: похоже, герой Жаркова в новом сезоне хита НТВ повторит судьбу Семенова из «Невского» Читать дальше 29 июля 2026
Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто» Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто» Читать дальше 1 августа 2026
Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал Читать дальше 1 августа 2026
Россиянам не показали полную версию «Мастера и Маргариты»: Локшин подготовил подарок к американскому показу Россиянам не показали полную версию «Мастера и Маргариты»: Локшин подготовил подарок к американскому показу Читать дальше 31 июля 2026
Зря все 26 лет ненавидели Никиту: в Сети выбрали по-настоящему мерзкого персонажа «Границы. Таёжный роман» Зря все 26 лет ненавидели Никиту: в Сети выбрали по-настоящему мерзкого персонажа «Границы. Таёжный роман» Читать дальше 30 июля 2026
Оборвали на самом интересном: почему на «России-1» закрыли «Историю его служанки» и где увидеть продолжение? Оборвали на самом интересном: почему на «России-1» закрыли «Историю его служанки» и где увидеть продолжение? Читать дальше 30 июля 2026
Эти три сериала «Первого канала» не зря считаются худшими: №1 даже Пореченков не спас — зрителям было стыдно смотреть Эти три сериала «Первого канала» не зря считаются худшими: №1 даже Пореченков не спас — зрителям было стыдно смотреть Читать дальше 29 июля 2026
В 2012 году на НТВ смотрели не «Первый отдел», а только этот сериал: у хита до сих пор рейтинг 8,4 В 2012 году на НТВ смотрели не «Первый отдел», а только этот сериал: у хита до сих пор рейтинг 8,4 Читать дальше 29 июля 2026
Молодые родители пройдут этот тест за 1 минуту: угадайте 6 советских фильмов только по кадрам детских колясок Молодые родители пройдут этот тест за 1 минуту: угадайте 6 советских фильмов только по кадрам детских колясок Читать дальше 1 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше