Россиянам не показали полную версию «Мастера и Маргариты»: Локшин подготовил подарок к американскому показу

Российская премьера фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» в 2024 году сопровождалась громким скандалом. Критики заявили, что, скорее, эту работу можно охарактеризовать как снятую «по мотивам», ведь, по сути, это новое прочтение известной истории. В некоторых источниках отмечали, что преследуя свои цели, авторы фильма испортили исходный текст.

Создателям ставили в вину изменение интонации и атмосферы оригинала, из-за чего в ленте, по мнению некоторых рецензентов, потерялся фирменный булгаковский юмор. А теперь оценить спорную экранизацию смогут и западные зрители.

Картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» готовится к выходу на американские экраны — приобрести билеты можно будет начиная с 18 сентября. Примечательно, что зарубежным зрителям представят так называемую «режиссёрскую восстановленную версию», о которой сообщает издание Variety.

Данный монтаж был подготовлен самим постановщиком специально для международной аудитории. Этот вариант ленты содержит несколько сцен, которые не попали в ту версию, что демонстрировалась в российских кинотеатрах.

Решение о переносе даты релиза в США было связано с продолжительными судебными процедурами, в рамках которых уточнялись права на литературный первоисточник — роман Михаила Булгакова. В России картина собрала 2,3 миллиарда рублей при производственном бюджете в 1,2 миллиарда.

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