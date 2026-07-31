Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи НТВ официально представил главные премьеры нового сезона: от Стругацких до «продолжения» «Слова пацана»

НТВ официально представил главные премьеры нового сезона: от Стругацких до «продолжения» «Слова пацана»

31 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Трудно быть богом»

Телеканал покажет не только старые хиты.

В новом телевизионном сезоне НТВ делает ставку не только на продолжение популярных сериалов, но и на совершенно новые проекты. Канал официально представил сразу несколько громких премьер, среди которых экранизация культовой книги братьев Стругацких, исторический детектив, криминальная драма и медицинская история.

«Трудно быть богом» наконец получит новую экранизацию

Одной из главных премьер сезона станет сериал «Трудно быть богом», созданный совместно с Wink.

В основу проекта лег одноименный роман братьев Стругацких. Главный герой отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных изменить ход истории. Однако очень скоро миссия превращается в личные поиски: где-то в этом мире бесследно исчез его отец.

«Айда!» расскажет о зарождении казанских банд

Еще одна громкая новинка — криминальная драма «Айда!», основанная на реальных событиях конца 70-х годов.

История расскажет о подростке, который после переезда в Казань оказывается втянут в войну уличных группировок. Авторы обещают показать, как обычные подростковые конфликты постепенно превратились в масштабное криминальное явление, изменившее жизнь целого поколения.

Исторический детектив, драма и расследование поджогов

Кадр из сериала «Околоточный»

Среди других премьер сезона — исторический детектив «Околоточный», действие которого развернется в XIX веке. Главному герою предстоит расследовать загадочное убийство целой семьи.

Также зрителей ждут военная драма «Марик» о детском враче, вернувшемся с фронта в Мариуполь, остросюжетный сериал «Огонь» о серии загадочных поджогов и иронический детектив «Пират», где расследование неожиданно начинается с говорящего попугая.

Судя по первым анонсам, новый телевизионный сезон НТВ обещает быть одним из самых разнообразных за последние годы. Канал подготовил экранизацию классической фантастики, исторические детективы, криминальные драмы и несколько совершенно новых историй, каждая из которых может стать хитом.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из сериала «Трудно быть богом»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вот что готовят из кабачков в Грузии: этот салат гости всегда съедают первым — вроде ничего особенного, но хочется еще и еще Вот что готовят из кабачков в Грузии: этот салат гости всегда съедают первым — вроде ничего особенного, но хочется еще и еще Читать дальше 1 августа 2026
На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей Читать дальше 1 августа 2026
Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто» Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто» Читать дальше 1 августа 2026
Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал Читать дальше 1 августа 2026
Эти две августовские премьеры на Okko точно соберут миллионы просмотров: запишите, чтобы не пропустить Эти две августовские премьеры на Okko точно соберут миллионы просмотров: запишите, чтобы не пропустить Читать дальше 31 июля 2026
ТОП самых популярных сериалов у россиян первой половины 2026 года: на 5 месте «Первый отдел» ТОП самых популярных сериалов у россиян первой половины 2026 года: на 5 месте «Первый отдел» Читать дальше 31 июля 2026
НТВ официально объявил главные продолжения сезона 2026-2027: «Невский-8» уже на подходе НТВ официально объявил главные продолжения сезона 2026-2027: «Невский-8» уже на подходе Читать дальше 31 июля 2026
Паламарчук покинул «Невский», чтобы блистать в другом детективном сериале: выйдет на «Иви» со дня на день Паламарчук покинул «Невский», чтобы блистать в другом детективном сериале: выйдет на «Иви» со дня на день Читать дальше 31 июля 2026
Кого Максим Матвеев сыграет в сериале «Полдень», снятом по повести Стругацких: ради этого героя отказался от Каммерера Кого Максим Матвеев сыграет в сериале «Полдень», снятом по повести Стругацких: ради этого героя отказался от Каммерера Читать дальше 31 июля 2026
Зря все 26 лет ненавидели Никиту: в Сети выбрали по-настоящему мерзкого персонажа «Границы. Таёжный роман» Зря все 26 лет ненавидели Никиту: в Сети выбрали по-настоящему мерзкого персонажа «Границы. Таёжный роман» Читать дальше 30 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше