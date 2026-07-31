НТВ официально представил главные премьеры нового сезона: от Стругацких до «продолжения» «Слова пацана»

В новом телевизионном сезоне НТВ делает ставку не только на продолжение популярных сериалов, но и на совершенно новые проекты. Канал официально представил сразу несколько громких премьер, среди которых экранизация культовой книги братьев Стругацких, исторический детектив, криминальная драма и медицинская история.

«Трудно быть богом» наконец получит новую экранизацию

Одной из главных премьер сезона станет сериал «Трудно быть богом», созданный совместно с Wink.

В основу проекта лег одноименный роман братьев Стругацких. Главный герой отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных изменить ход истории. Однако очень скоро миссия превращается в личные поиски: где-то в этом мире бесследно исчез его отец.

«Айда!» расскажет о зарождении казанских банд

Еще одна громкая новинка — криминальная драма «Айда!», основанная на реальных событиях конца 70-х годов.

История расскажет о подростке, который после переезда в Казань оказывается втянут в войну уличных группировок. Авторы обещают показать, как обычные подростковые конфликты постепенно превратились в масштабное криминальное явление, изменившее жизнь целого поколения.

Исторический детектив, драма и расследование поджогов

Среди других премьер сезона — исторический детектив «Околоточный», действие которого развернется в XIX веке. Главному герою предстоит расследовать загадочное убийство целой семьи.

Также зрителей ждут военная драма «Марик» о детском враче, вернувшемся с фронта в Мариуполь, остросюжетный сериал «Огонь» о серии загадочных поджогов и иронический детектив «Пират», где расследование неожиданно начинается с говорящего попугая.

Судя по первым анонсам, новый телевизионный сезон НТВ обещает быть одним из самых разнообразных за последние годы. Канал подготовил экранизацию классической фантастики, исторические детективы, криминальные драмы и несколько совершенно новых историй, каждая из которых может стать хитом.

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