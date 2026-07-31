ТОП самых популярных сериалов у россиян первой половины 2026 года: на 5 месте «Первый отдел»

Компания «Медиалогия» подвела итоги первого полугодия 2026 года и составила рейтинг самых обсуждаемых сериалов. Лидером неожиданно стали «Очень странные дела», а сразу два российских проекта сумели пробиться в первую пятерку, составив достойную конкуренцию мировым хитам.

1. «Очень странные дела» — 19 601 балл

Безоговорочным лидером рейтинга стал фантастический сериал Netflix «Очень странные дела», набравший 19 601 балл.

Даже после завершения истории проект продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых в России, а интерес к финалу и героям не снижается.

2. «Магическая битва» — 10 839 баллов

Второе место заняло популярное аниме «Магическая битва», получившее 10 839 баллов.

Проект уже несколько лет остается одним из главных представителей жанра и продолжает удерживать внимание поклонников по всему миру.

3. «Ландыши» — 10 486 баллов

Лучшим российским сериалом рейтинга стала комедийно-драматическая история «Ландыши», набравшая 10 486 баллов.

Проект уверенно вошел в тройку лидеров и стал самым популярным отечественным сериалом первого полугодия.

4. «Пацаны» — 10 024 балла

На четвертой строчке расположился супергеройский хит «Пацаны», заработавший 10 024 балла.

Финальные серии вызвали бурные обсуждения среди зрителей, благодаря чему сериал сохранил место среди самых популярных проектов года.

5. «Первый отдел» — 8917 баллов

Замыкает первую пятерку российский детектив «Первый отдел» с результатом 8917 баллов.

Многосезонный проект остается одним из самых успешных отечественных сериалов последних лет. Каждый новый сезон привлекает широкую аудиторию, а интерес к расследованиям и главным героям не ослабевает.

Рейтинг «Медиалогии» показал, что российские зрители одинаково активно обсуждают и зарубежные премьеры, и отечественные проекты. При этом сразу два российских сериала — «Ландыши» и «Первый отдел» — вошли в пятерку самых популярных, подтвердив высокий интерес аудитории к отечественному кино.

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