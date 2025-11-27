Меню
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Туркестане
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Туркестане
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D, KK
19:00
от 3200 ₸
2D, RU
18:50
от 3200 ₸
19:50
от 3200 ₸
20:00
от 3200 ₸
21:00
от 3200 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, KZ
19:45
от 2900 ₸
2D, RU
18:05
от 2900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
