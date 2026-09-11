Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот сериал номинировали на «Эмми» 7 раз, а на RT рейтинг — 80%: восемь серий пролетают почти мгновенно

Этот сериал номинировали на «Эмми» 7 раз, а на RT рейтинг — 80%: восемь серий пролетают почти мгновенно

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Черный кролик»

Идеальный вариант для запойного просмотра.

Семь номинаций на «Эмми»-2026, 80% зрительского рейтинга на Rotten Tomatoes и всего восемь серий. «Чёрный кролик» легко посмотреть за один вечер, но его история о двух братьях, криминале и старых тайнах способна затянуть гораздо сильнее, чем ожидаешь от короткого сериала.

Два брата и слишком много проблем

В центре сюжета — Джейк Фридкин (Джуд Лоу), успешный владелец популярного нью-йоркского ресторана «Чёрный кролик». Его жизнь кажется почти идеальной, пока неожиданно не возвращается брат Винс (Джейсон Бейтман), скрывающийся от полиции и явно связанный с серьёзными неприятностями.

Винс быстро втягивает Джейка в историю с местной бандой, которой руководит Джо Манкузо. Даже когда дела начинают налаживаться, прошлое Винса никуда не исчезает. А Джейк постепенно понимает, что между ним и братом гораздо больше общего, чем ему хотелось бы.

Не только криминальный триллер

Главное в «Чёрном кролике» — отношения братьев. Их связывает сильная преданность, но вместе с ней идут старые обиды, страх и последствия прежних поступков.

Параллельно сериал показывает настоящего Джейка. За образом успешного ресторатора скрывается человек, который слишком дорожит своим статусом и готов ради него рисковать отношениями с близкими и собственной безопасностью.

Почему сериал стоит посмотреть

Восемь эпизодов идут около 7,5 часа, поэтому «Чёрный кролик» действительно подходит для запойного просмотра. Сюжет развивается достаточно быстро, а каждая новая серия постепенно повышает ставки.

При этом семь номинаций на «Эмми» выглядят особенно любопытно на фоне оценки критиков: на Rotten Tomatoes сериал имеет 66%, зато зрительский рейтинг заметно выше — 80%.

В итоге «Чёрный кролик» — хороший вариант для тех, кому нравятся мрачные криминальные истории без растянутого хронометража. Здесь есть семейная драма, опасное прошлое, напряжение и дуэт Бейтмана и Лоу, ради которого сериал точно стоит попробовать.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Черный кролик»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
А ведь Антон Васильев блистал на НТВ задолго до «Невского»: в этом хите «нулевых» его никто и не заметил А ведь Антон Васильев блистал на НТВ задолго до «Невского»: в этом хите «нулевых» его никто и не заметил Читать дальше 12 сентября 2026
Короля Ночи полностью выдумали сценаристы «Игры престолов»: в книгах Мартина все было иначе — рассказываем Короля Ночи полностью выдумали сценаристы «Игры престолов»: в книгах Мартина все было иначе — рассказываем Читать дальше 11 сентября 2026
3 фэнтези-сериала с высоким рейтингом, которые отлично подойдут для уютного семейного просмотра: проверены лично 3 фэнтези-сериала с высоким рейтингом, которые отлично подойдут для уютного семейного просмотра: проверены лично Читать дальше 11 сентября 2026
Этот российский детектив не зря сравнивают с «Ганнибалом»: держит в напряжении до финала Этот российский детектив не зря сравнивают с «Ганнибалом»: держит в напряжении до финала Читать дальше 11 сентября 2026
В «Кольцах власти», наконец, появится герой, которого раньше на экранах никогда не показывали: связь с Арагорном очевидна В «Кольцах власти», наконец, появится герой, которого раньше на экранах никогда не показывали: связь с Арагорном очевидна Читать дальше 11 сентября 2026
На Rotten Tomatoes нашли лучший криминальный сериал всех времен: и это не «Клан Сопрано» — а в России о нём вообще слышали единицы На Rotten Tomatoes нашли лучший криминальный сериал всех времен: и это не «Клан Сопрано» — а в России о нём вообще слышали единицы Читать дальше 10 сентября 2026
Спустя 6 лет после финала этот сериал покоряет рейтинги IMDb: хоть и 15 сезонов — зрители все равно его любят Спустя 6 лет после финала этот сериал покоряет рейтинги IMDb: хоть и 15 сезонов — зрители все равно его любят Читать дальше 10 сентября 2026
Marvel наконец покажет, что случилось после смерти Тони Старка с F.R.I.D.A.Y.: сериал выходит совсем скоро Marvel наконец покажет, что случилось после смерти Тони Старка с F.R.I.D.A.Y.: сериал выходит совсем скоро Читать дальше 10 сентября 2026
Реальные женщины-морпехи оскорбились, включив «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридан: «Никак не связано с нашей работой» Реальные женщины-морпехи оскорбились, включив «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридан: «Никак не связано с нашей работой» Читать дальше 9 сентября 2026
Сериалы в духе «Настоящего детектива» — топ-3 самых недооценённых: №1 зря прошёл мимо меня Сериалы в духе «Настоящего детектива» — топ-3 самых недооценённых: №1 зря прошёл мимо меня Читать дальше 9 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше