Этот сериал номинировали на «Эмми» 7 раз, а на RT рейтинг — 80%: восемь серий пролетают почти мгновенно

Семь номинаций на «Эмми»-2026, 80% зрительского рейтинга на Rotten Tomatoes и всего восемь серий. «Чёрный кролик» легко посмотреть за один вечер, но его история о двух братьях, криминале и старых тайнах способна затянуть гораздо сильнее, чем ожидаешь от короткого сериала.

Два брата и слишком много проблем

В центре сюжета — Джейк Фридкин (Джуд Лоу), успешный владелец популярного нью-йоркского ресторана «Чёрный кролик». Его жизнь кажется почти идеальной, пока неожиданно не возвращается брат Винс (Джейсон Бейтман), скрывающийся от полиции и явно связанный с серьёзными неприятностями.

Винс быстро втягивает Джейка в историю с местной бандой, которой руководит Джо Манкузо. Даже когда дела начинают налаживаться, прошлое Винса никуда не исчезает. А Джейк постепенно понимает, что между ним и братом гораздо больше общего, чем ему хотелось бы.

Не только криминальный триллер

Главное в «Чёрном кролике» — отношения братьев. Их связывает сильная преданность, но вместе с ней идут старые обиды, страх и последствия прежних поступков.

Параллельно сериал показывает настоящего Джейка. За образом успешного ресторатора скрывается человек, который слишком дорожит своим статусом и готов ради него рисковать отношениями с близкими и собственной безопасностью.

Почему сериал стоит посмотреть

Восемь эпизодов идут около 7,5 часа, поэтому «Чёрный кролик» действительно подходит для запойного просмотра. Сюжет развивается достаточно быстро, а каждая новая серия постепенно повышает ставки.

При этом семь номинаций на «Эмми» выглядят особенно любопытно на фоне оценки критиков: на Rotten Tomatoes сериал имеет 66%, зато зрительский рейтинг заметно выше — 80%.

В итоге «Чёрный кролик» — хороший вариант для тех, кому нравятся мрачные криминальные истории без растянутого хронометража. Здесь есть семейная драма, опасное прошлое, напряжение и дуэт Бейтмана и Лоу, ради которого сериал точно стоит попробовать.

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