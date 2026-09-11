Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Дальше будет вау!»: что известно о продолжении «Истории его служанки»

«Дальше будет вау!»: что известно о продолжении «Истории его служанки»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «История его служанки»

Второй сезон уже не за горами.

«История его служанки» только закончила первую часть, а зрителей уже подогревают обещаниями продолжения. И, судя по словам Вероники Журавлевой, впереди нас ждет еще более насыщенная история.

Впереди еще 60 серий

Финальный эпизод первой части вышел в начале августа на «Иви» и Start, но ставить точку пока рано. В общей сложности зрителям предстоит увидеть еще 60 серий.

При этом сериал уже успел привлечь огромное внимание: по данным «Медиалогии», в июле 2026 года он возглавил российский топ-30 самых популярных сериалов.

«Дальше будет вау!»

Актриса Вероника Журавлева, которая играет в проекте, явно знает больше, чем может рассказать сейчас. По ее словам, следующие сезоны станут еще интереснее благодаря новым персонажам.

«Вы не представляете, что мы сейчас для вас снимаем! Это, конечно, вау».

Она уверена, что с появлением новых героев в сюжете закрутятся дополнительные линии, а сама история будет становиться только интереснее и сильнее цеплять зрителей.

И это, пожалуй, самая интригующая часть новости. Если после первой части казалось, что герои уже прошли через много событий, создатели явно приготовили для них новые испытания.

Съемки идут в жестком графике

Журавлева также рассказала, что совмещать работу над таким масштабным проектом с учебой в вузе совсем непросто. Большой хронометраж требует практически постоянных съемок и четкого соблюдения графика.

Особенно тяжело актрисе даются ночные смены и сбитый режим сна. Она признается, что сейчас учится правильно отдыхать и восстанавливаться между рабочими днями.

Так что поклонникам остается набраться терпения. Похоже, самое интересное в «Истории его служанки» еще действительно впереди.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «История его служанки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
А ведь Антон Васильев блистал на НТВ задолго до «Невского»: в этом хите «нулевых» его никто и не заметил А ведь Антон Васильев блистал на НТВ задолго до «Невского»: в этом хите «нулевых» его никто и не заметил Читать дальше 12 сентября 2026
На ИВИ зрители прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: два свежих сериала и один хит лета 2026 На ИВИ зрители прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: два свежих сериала и один хит лета 2026 Читать дальше 11 сентября 2026
Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Читать дальше 11 сентября 2026
КИОН готовит новый сериал по сценарию Сергея Минаева: с Безруковым в главной роли КИОН готовит новый сериал по сценарию Сергея Минаева: с Безруковым в главной роли Читать дальше 11 сентября 2026
Этот российский детектив не зря сравнивают с «Ганнибалом»: держит в напряжении до финала Этот российский детектив не зря сравнивают с «Ганнибалом»: держит в напряжении до финала Читать дальше 11 сентября 2026
«Не хуже советского кино»: этот российский сериал 2026 года покорил зрителей — и заслуженно «Не хуже советского кино»: этот российский сериал 2026 года покорил зрителей — и заслуженно Читать дальше 10 сентября 2026
Этот российский сериал только вышел, а его уже считают главным открытием 2026 года: лично я жду все серии разом Этот российский сериал только вышел, а его уже считают главным открытием 2026 года: лично я жду все серии разом Читать дальше 10 сентября 2026
Перед новым «Невским» НТВ показал «Число зверя» с Паламарчуком — и только все испортил: «Фома уже не тот» Перед новым «Невским» НТВ показал «Число зверя» с Паламарчуком — и только все испортил: «Фома уже не тот» Читать дальше 10 сентября 2026
Пока на НТВ громят «Число зверя», ТВ-3 делает ставку на другой хит с Паламарчуком от создателей «Невского»: дата премьеры уже известна Пока на НТВ громят «Число зверя», ТВ-3 делает ставку на другой хит с Паламарчуком от создателей «Невского»: дата премьеры уже известна Читать дальше 10 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше