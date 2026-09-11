«Дальше будет вау!»: что известно о продолжении «Истории его служанки»

Второй сезон уже не за горами.

«История его служанки» только закончила первую часть, а зрителей уже подогревают обещаниями продолжения. И, судя по словам Вероники Журавлевой, впереди нас ждет еще более насыщенная история.

Впереди еще 60 серий

Финальный эпизод первой части вышел в начале августа на «Иви» и Start, но ставить точку пока рано. В общей сложности зрителям предстоит увидеть еще 60 серий.

При этом сериал уже успел привлечь огромное внимание: по данным «Медиалогии», в июле 2026 года он возглавил российский топ-30 самых популярных сериалов.

«Дальше будет вау!»

Актриса Вероника Журавлева, которая играет в проекте, явно знает больше, чем может рассказать сейчас. По ее словам, следующие сезоны станут еще интереснее благодаря новым персонажам.

«Вы не представляете, что мы сейчас для вас снимаем! Это, конечно, вау».

Она уверена, что с появлением новых героев в сюжете закрутятся дополнительные линии, а сама история будет становиться только интереснее и сильнее цеплять зрителей.

И это, пожалуй, самая интригующая часть новости. Если после первой части казалось, что герои уже прошли через много событий, создатели явно приготовили для них новые испытания.

Съемки идут в жестком графике

Журавлева также рассказала, что совмещать работу над таким масштабным проектом с учебой в вузе совсем непросто. Большой хронометраж требует практически постоянных съемок и четкого соблюдения графика.

Особенно тяжело актрисе даются ночные смены и сбитый режим сна. Она признается, что сейчас учится правильно отдыхать и восстанавливаться между рабочими днями.

Так что поклонникам остается набраться терпения. Похоже, самое интересное в «Истории его служанки» еще действительно впереди.

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