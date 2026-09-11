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Киноафиша Статьи На ИВИ зрители прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: два свежих сериала и один хит лета 2026

На ИВИ зрители прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: два свежих сериала и один хит лета 2026

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Холод»

Выбор аудитории очевиден.

В онлайн-кинотеатре Иви сейчас есть сразу несколько заметных новинок, которые привлекают не только громкими именами, но и необычными сюжетами. В тройке лидеров — история о мести, комедия о перевоспитании мажоров и психологическая драма о цене чужих желаний.

«Холод» — история о мести

В сериале «Холод» Женя оказывается в колонии после аварии, в которой погибают её муж и шестилетняя дочь. Она уверена, что настоящие виновники избежали наказания благодаря влиятельным родителям. Всё меняется после знакомства с Яной, осуждённой за убийство.

Яна помогает Жене стать сильнее, учит её защищаться и подсказывает путь к побегу. Оказавшись на свободе и получив возможность начать новую жизнь, героиня решает не забывать прошлое. Теперь её главная цель — найти тех, кто разрушил её семью, и заставить их заплатить.

«Холоп 3» — мажоры снова получают урок

«Холоп 3»

Лена и Борис Вяземские собираются продать семейную компанию и развестись, окончательно поставив точку в отношениях. Но их дети Милана и Елисей не готовы просто смотреть, как рушится семья.

Они обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти родителей. В этот раз перевоспитание проходит особенно необычно: избалованные герои отправляются в эпоху Петра I, где вместо привычной роскоши их ждут морские приключения и реальные опасности.

«Чудо» — когда желания имеют цену

Мия — самая популярная блогер-коуч страны. Она умеет понимать, чего хотят люди, даже если сами они боятся признаться себе в своих желаниях. Миллионы обращаются к ней за переменами, смыслом и настоящим чудом.

Но постепенно становится понятно: за чудеса приходится платить. И каждому герою предстоит решить, насколько далеко он готов зайти ради исполнения своей мечты.

Три проекта получились совершенно разными, поэтому выбрать можно под настроение: напряжённая месть, лёгкая комедия или история с психологическим уклоном.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Холод»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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