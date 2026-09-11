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Киноафиша Статьи Сейчас у этого советского фильма 8,6, а в 1960-х его требовали уничтожить: 32 млн зрителей только за год проката

Сейчас у этого советского фильма 8,6, а в 1960-х его требовали уничтожить: 32 млн зрителей только за год проката

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Председатель» (1964)

У ленты непростая судьба.

Иногда история самого фильма оказывается не менее драматичной, чем его сюжет. Бывает, что уже готовую картину пытаются убрать с экранов, а спустя несколько месяцев она неожиданно становится главным хитом проката.

Именно так произошло с «Председателем» — сильной драмой о бывшем фронтовике, которому после войны приходится поднимать с нуля разрушенный колхоз. Сейчас фильм оценивают в 8,6 баллов, однако после премьеры в 1964 году у него были все шансы вообще не дойти до широкого зрителя.

Сюжет

После войны Егор Трубников возвращается в родную деревню. На фронте он получил тяжёлое ранение и лишился руки. Дома его ждёт совсем не та жизнь, которую он оставил: хозяйство пришло в упадок, поля почти не обрабатываются, скот погиб, сельхозтехники практически нет.

Трубников не хочет мириться с таким положением и соглашается возглавить хозяйство. Новому председателю приходится начинать практически с нуля: возвращать людей к работе, восстанавливать производство и приводить в порядок запущенное хозяйство. Однако быстро выясняется, что одних его усилий недостаточно.

Детали

Поначалу работа над фильмом шла спокойно: картину одобрил художественный совет, а премьеру планировали на новогодние праздники. Однако закрытый показ в московском кинотеатре «Художественный» для чиновников и журналистов закончился скандалом.

Руководство потребовало не просто снять фильм с проката, но и уничтожить плёнку. Уже на следующий день ЦК КПСС отменил прокатное удостоверение, а афиши убрали с улиц.

Кадр из фильма «Председатель» (1964)

Главной претензией стало изображение послевоенной деревни: вместо благополучной жизни зрителю показывали разруху, нехватку техники и тяжёлые условия труда.

Отдельное возмущение вызвала сцена с председателем Трубниковым в исполнении Михаила Ульянова. Герой произносит эмоциональную речь, почти полностью состоящую из нецензурной брани.

Чтобы пройти цензуру, создатели приглушили звук и заменили его шумом ворон. Однако Ульянов настолько отчётливо произносил слова, что зрители легко угадывали реплику по артикуляции.

Возвращение в прокат

Полного запрета избежать удалось. Примерно через полгода прокатное удостоверение восстановили, и в мае 1965 года «Председатель» вышел на экраны.

Фильм неожиданно стал лидером советского проката и был признан лучшей картиной года по версии журнала «Советский экран». За первый год его посмотрели более 32 миллионов человек. Спустя почти шесть десятилетий «Председатель» остаётся заметной работой советского кино.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадры из фильма «Председатель» (1964)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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