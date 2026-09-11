Сейчас у этого советского фильма 8,6, а в 1960-х его требовали уничтожить: 32 млн зрителей только за год проката

Иногда история самого фильма оказывается не менее драматичной, чем его сюжет. Бывает, что уже готовую картину пытаются убрать с экранов, а спустя несколько месяцев она неожиданно становится главным хитом проката.

Именно так произошло с «Председателем» — сильной драмой о бывшем фронтовике, которому после войны приходится поднимать с нуля разрушенный колхоз. Сейчас фильм оценивают в 8,6 баллов, однако после премьеры в 1964 году у него были все шансы вообще не дойти до широкого зрителя.

Сюжет

После войны Егор Трубников возвращается в родную деревню. На фронте он получил тяжёлое ранение и лишился руки. Дома его ждёт совсем не та жизнь, которую он оставил: хозяйство пришло в упадок, поля почти не обрабатываются, скот погиб, сельхозтехники практически нет.

Трубников не хочет мириться с таким положением и соглашается возглавить хозяйство. Новому председателю приходится начинать практически с нуля: возвращать людей к работе, восстанавливать производство и приводить в порядок запущенное хозяйство. Однако быстро выясняется, что одних его усилий недостаточно.

Детали

Поначалу работа над фильмом шла спокойно: картину одобрил художественный совет, а премьеру планировали на новогодние праздники. Однако закрытый показ в московском кинотеатре «Художественный» для чиновников и журналистов закончился скандалом.

Руководство потребовало не просто снять фильм с проката, но и уничтожить плёнку. Уже на следующий день ЦК КПСС отменил прокатное удостоверение, а афиши убрали с улиц.

Главной претензией стало изображение послевоенной деревни: вместо благополучной жизни зрителю показывали разруху, нехватку техники и тяжёлые условия труда.

Отдельное возмущение вызвала сцена с председателем Трубниковым в исполнении Михаила Ульянова. Герой произносит эмоциональную речь, почти полностью состоящую из нецензурной брани.

Чтобы пройти цензуру, создатели приглушили звук и заменили его шумом ворон. Однако Ульянов настолько отчётливо произносил слова, что зрители легко угадывали реплику по артикуляции.

Возвращение в прокат

Полного запрета избежать удалось. Примерно через полгода прокатное удостоверение восстановили, и в мае 1965 года «Председатель» вышел на экраны.

Фильм неожиданно стал лидером советского проката и был признан лучшей картиной года по версии журнала «Советский экран». За первый год его посмотрели более 32 миллионов человек. Спустя почти шесть десятилетий «Председатель» остаётся заметной работой советского кино.

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