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Зачем Т-800 уничтожил себя в финале «Терминатора 2»: у поступка робота была веская причина

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Он просто пытался спасти будущее.

Финал «Терминатора 2» до сих пор работает не хуже драмы: Т-800 медленно погружается в расплавленную сталь и в последний момент показывает Джону большой палец. Но за этой сценой стояла не только эмоциональная точка.

Главная деталь — чип Т-800

В первой части уничтоженного Терминатора находят сотрудники Cyberdyne Systems. Его процессор и детали становятся основой для будущих разработок, которые в итоге приводят к созданию Скайнета. Получается замкнутая временная петля: технологии будущего появляются благодаря тому, что их же отправили в прошлое.

Во второй части Сара, Джон и Т-800 пытаются разорвать эту цепочку. Они уничтожают разработки Дайсона, а затем отправляют в расплавленную сталь процессор и руку первого Терминатора. Туда же отправляется Т-1000.

Но оставалась еще одна потенциально опасная деталь — сам Т-800.

Почему робот должен был исчезнуть

Внутри машины находился такой же передовой процессор, а ее эндоскелет был создан из материалов будущего. Оставить Т-800 означало сохранить еще один источник технологий, которые могли заинтересовать людей.

Именно поэтому его уничтожение становилось не просто частью плана, а последним шагом. Чтобы окончательно разорвать цепочку событий, на Земле не должно было остаться технологий будущего.

При этом Т-800 не мог просто самостоятельно выполнить команду. Джон просит его остаться, но робот объясняет, что не способен сам себя ликвидировать. Поэтому решение должен принять человек.

Самая важная деталь — Джон

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

За время общения с Коннорами машина постепенно учится понимать людей. Она перенимает их поведение, интонации и эмоциональные реакции. Поэтому финал выглядит уже не как обычное выполнение приказа, а как осознанное решение, последствия которого Т-800 способен оценить.

Он уничтожает себя не потому, что потерпел поражение. Напротив, это последний и, возможно, самый важный шаг его главной задачи — защитить Джона и изменить будущее.

Правда, у фильма остается любопытная техническая загадка: во время событий в литейном цеху от Т-800 остается оторванная рука, которая лежит среди оборудования. Ее судьба так и не показана, передает IXBT Live. Получается, даже идеальный план Конноров оставил после себя маленькую брешь.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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