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Отмена
Киноафиша Статьи 3 фэнтези-сериала с высоким рейтингом, которые отлично подойдут для уютного семейного просмотра: проверены лично

3 фэнтези-сериала с высоким рейтингом, которые отлично подойдут для уютного семейного просмотра: проверены лично

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Отмена»

Даже жаль, что о них мало говорят.

Когда за окном становится холоднее, самое время устроить вечер с сериалом, пледом и чем-нибудь вкусным. Особенно приятно выбрать фэнтези, которое уже проверено зрителями и не заставит потом жалеть о потраченном времени.

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»

Если хочется большого классического фэнтези, этот вариант почти идеален. Сериал является приквелом фильма «Тёмный кристалл» и переносит зрителей в мир, где существуют добрые гефлинги и жестокие скексисы.

Трое гефлингов узнают правду о повреждении магического кристалла и понимают, что их миру угрожает настоящая катастрофа. Им предстоит поднять восстание и попытаться остановить тех, кто хочет погрузить страну в хаос. Рейтинг IMDb у сериала — 8,6, а на Кинопоиске — 7,6.

«Разочарование»

«Разочарование»

Для семейного вечера хочется чего-то полегче? Тогда можно отправляться в Дримландию вместе с принцессой Бин. Вот только классической сказочной героиней она совсем не выглядит: Бин мечтает избавиться от родительского контроля, выпить, сбежать от навязанного брака и вообще пожить для себя.

Помогают ей в этом эльф Эльфо и маленький демон Люци. За забавными приключениями постепенно появляются вполне взрослые темы, поэтому мультсериал «Разочарование» способен развлечь не только детей. IMDb — 7,2, Кинопоиск — 7,4.

«Отмена»

А этот сериал подойдет тем, кто любит фэнтези с загадками и путешествиями во времени. Альма давно пережила смерть отца, но однажды неожиданно видит его призрак. После автомобильной аварии девушка обнаруживает у себя способность перемещаться во времени и пространстве.

Теперь у нее появляется шанс встретиться с погибшим отцом и попытаться изменить прошлое. Но очень быстро становится понятно: исправить одну трагедию может быть гораздо сложнее, чем кажется. У сериала 8,3 на IMDb и 7,6 на Кинопоиске.

Получается отличная тройка на разные настроения: масштабное фэнтези, веселая анимация и мистическая история о времени.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Отмена»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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