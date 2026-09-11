Фанаты «Шрэка» недосчитаются главного героя в новой части: для персонажа не нашли место

А ведь он стал таким популярным, что даже свои «сольники» получил.

«Шрэк 5» еще не вышел, но вокруг продолжения уже появляется все больше разговоров о том, каких героев зрители увидят в новой истории. Особенно много вопросов вызывает судьба Кота в сапогах — одного из самых популярных персонажей франшизы.

Несмотря на известность, места в пятой части для него не оказалось. И на это у авторов было несколько причин.

Перегруженность сюжета «Шрэка 5»

Фокус истории смещается на повзрослевших детей Шрэка и Фионы, из-за чего в картине физически не хватает экранного времени для всех старых персонажей. И пожертвовать решили тем, кого изначально вообще не было в сказке о зеленом огре.

Успех сольной франшизы

После триумфа картины «Кот в сапогах 2: Последнее желание» персонаж обрёл самостоятельную жизнь на экране, не требующую обязательной привязки к огру. При этом в финале «Последнего желания» авторы оставили прямой намёк на возможное воссоединение героев, но, видимо, уже только в гипотетическом «Шрэке 6».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.